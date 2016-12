Apua nopeammin onnettomuuspaikalle

|

Monen kesäloma alkoi juhannuksesta, ja elämässä alkaa rentoutumisen ja akkujen lataamisen aika. Työkiireiden unohtuessa kannattaa kuitenkin pysyä valppaana. Kesällä Suomessa tapahtuu muita vuodenaikoja enemmän onnettomuuksia. Hätätilanteisiin on syytä varautua jo etukäteen.

Kesäisten viikonloppujen jälkeen saamme lukea lehdistä uimarien ja veneilijöiden onnettomuuksista tai eksyneistä marjastajista. Myös musiikkifestivaaleilla tapahtuu loukkaantumisia, ja lämpö itsessään aiheuttaa sairauskohtauksia. Juhannuksen lähestyessä aina toivoo, että ihmiset osaisivat ottaa keskikesän juhlan vastaan rauhallisesti. Tänä vuonna uuden viikon alkaessa ja aamun lehteä lukiessa tilanne oli kuitenkin surkea – neljätoista ihmistä kuoli juhannuksena. Viisi kuoli liikenteessä ja yhdeksän hukkui vesillä. Viime vuonna vastaava juhannuksen kuolonuhrien määrä oli neljä ja sitä edellisenä vuonna yksi.

Tekniikka on kehittynyt ja samalla ihmisten hengen pelastamista yritetään nopeuttaa. Hätäpuhelua soittaessa tärkeää on tietää tarkka osoite ja sijainti, johon apua tarvitaan. Uusi tehokas tapa välittää sijainnin koordinaatit on soittaa hätäpuhelu ilmaisen 112 Suomi -mobiilisovelluksen avulla, joka on helppo ladata omaan matkapuhelimeen. Näin ollen soittajan sijainti välittyy suoraan eteenpäin, vaikka ei tarkalleen tietäisi, missä on.

Puoli miljoona ihmistä on jo ladannut kyseisen sovelluksen, ja hätäkeskukset vastaanottavatkin kuukausittain jopa 2500 sovelluksen kautta soitettua puhelua. Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta tänäkin kesänä!

Ina Virtanen

P.S. Latasin itsekin 112-sovelluksen puhelimeen ja mieleni huojentui. Uskallan lähteä marjaan tai sieneen ehkä tulevaisuudessa vähän pidemmällekin metsään, sillä minut on eksyessä helpompi löytää.