ELY: Paimio ei saa vaatia suojaetäisyyksiä tuulivoimaloille

Paimiossa on useaan otteeseen tehty valtuustoaloitteita, joissa on vaadittu kaupungin alueelle pystytettäville tuulivoimaloille merkittävän suurta suojaetäisyyttä asutukseen. Myös Paimion ympäristölautakunta on päätynyt vaatimaan suojaetäisyyksiä, jotka käytännössä estävät Huson–Pöylän tuulivoimapuiston rakentamisen.

Elokuussa Varsinais-Suomen ELY-keskus antoi kuitenkin lausunnon, joka kieltää tällaiset vaatimukset. Lue lisää 9.9.2016 lehdestä