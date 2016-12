Mitä laki sanoo tuulivoimaloiden suojaetäisyyksistä?

|

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausuntoa tuulivoimaloiden suojaetäisyyksistä on tulkittu kirjavilla tavoilla. Verkkokeskusteluissa Kunnallislehden uutisointia väitettiin räikeän virheelliseksi. Lehti tarkistaa nyt suoraan lausunnon antajalta, miten lainsäädäntö ja ELY suhtautuvat tuulivoimaloiden suojaetäisyyksiin.

Kirsi Kärpijoki, tuulivoimarakentamisen johtava asiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa, Huson–Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Kaavaa käsitellään korkeimmassa hallinto-oikeudessa, eikä se ole vielä lainvoimainen. Voiko tässä vaiheessa lisätä kaavaan suojaetäisyysvaatimuksia?

– Ei. Jos KHO ei kumoa kaavaa, siihen ei voi lisätä eikä poistaa mitään.

Entä jos KHO hylkää kaavan?

– Silloin ollaan nollatilanteessa. Kunta voi esimerkiksi keskeyttää kaavaprosessin tai korjata kaavaa. Kaavaan ei kuitenkaan voi lisätä tiettyihin vakiomittoihin perustuvia suojaetäisyyksiä. Tällaiset suojaetäisyydet eivät ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia eikä niitä voi käyttää kaavoituksen tukena, vaan etäisyydet tulee selvittää mallinnusten avulla.

Melu- ja välkemallinnusten avulla on käynyt ilmi, että toisinaan tarvitaan jopa kolmen kilometrin etäisyys asutuksen ja tuulivoimaloiden välille, toisinaan vain yhden kilometrin etäisyys riittää. Lue lisää 16.9.2016 lehdestä