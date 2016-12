Kolmen prosentin palkan alennus Paimion henkilöstölle?

|

Paimion kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki on ehdottanut kolmen prosentin palkan alennusta kaupungin työntekijöille säästötoimenpiteenä huonossa mallissa olevalle Paimion taloudelle.

– Olen pitänyt neljä tiedotustilaisuutta henkilökunnalle ja avannut perusteellisesti kaupungin taloudellista tilannetta. Olen tilaisuuksissa tuonut esiin, että paljon on jo vuosien aikana tehty ja henkilökunta on ollut mukana talouden tervehdyttämisessä. Edelleen on kuitenkin olemassa selkeä säästötarve, sillä tulojen ja verojen välinen rakenteellinen epätasapaino on olemassa, hän kertoo.

Kaupunki tulee kutsumaan kaikki sopijajärjestöt neuvotteluun.

– Tarkastelemme, onko edellytyksiä tällaisen säästöprosessin käynnistämiselle. Toivon kuitenkin edelleen esityksiä siitä, minkälaisia muita toimenpiteitä voitaisiin tehdä, painottaa Jussinmäki.

Mahdollisiin lomautuksiin Jari Jussinmäki ei suostu ottamaan kantaa. Paimion kaupunginhallituksen esityslistan talousarviossa on kuitenkin kerrottu, että mahdollinen lomarahaleikkaus alentaisi henkilöstömenoja 300 000 eurolla, eli 1,3 prosentilla. Tämän lisäksi edellytetään 1,7 prosentin henkilöstömenojen karsintaa. Nämä yhdessä muodostaisivat kyseisen kolmen prosentin säästön.

– Kolmen prosentin leikkaus voisi koostua tällä tavalla. Ei kuitenkaan mennä nyt ajan edelle. Neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa tapahtuvat syyskuun aikana.