K-Supermarketin kupeessa uusi Rinki-piste

K-Supermarket Paimiossa Jokipellontiellä on avattu uusi Rinki-ekopiste. Pisteessä otetaan vastaan kartonki-, lasi- ja muovipakkauksia sekä metallia. Muovin ja kartongin keräystä varten pisteelle on asennettu puristimet. Pakkauskeräyksestä vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy.

Kotitaloudet voivat tuoda Rinki-ekopisteeseen ohjeiden mukaan lajiteltua pakkausjätettä. Ohjeet on julkaistu osoitteessa Rinkiin.fi/lajitteluohjeet. Ne ovat myös keräyssäiliöihin kiinnitetyissä tarroissa.