Kelan puhelin on ruuhkautunut- kurkkaa vastauksia verkosta

Vuodenvaihteen muutokset ja perustoimeentulotuen siirto kunnista Kelaan ovat ruuhkauttaneet Kelan puhelinpalvelun. Kela muistuttaa, että asiointi sujuu helpoiten verkossa.

Kelaan tulee tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon puheluita. Keskimääräinen jonotusaika on tällä hetkellä noin 30 minuuttia. Kela pahoittelee poikkeuksellisen pitkää jonotusaikaa ja toivoo asiakkailtaan kärsivällisyyttä.

Numerosta 020 634 0210 kuulet mihin vuorokaudenaikaan tahansa lapsilisän, lastenhoidon tuen, eläke- ja vammaisetuuksien, asumistukien, opintotuen sekä sotilasavustuksen maksupäivät.

Yleiset maksupäivät voit tarkistaa myös verkossa osoitteessa www.kela.fi/maksupaivat.

Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi) on mahdollista tarkistaa esimerkiksi oman hakemuksen käsittelytiedot. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Verkkoasiointipalvelussa voit lisäksi:

• hakea Kelan etuuksia

• lähettää hakemukseen tarvittavat liitteet, kun olet skannannut tai kuvannut ne

• ilmoittaa muutoksista ja lakkauttaa tuen

• muuttaa tilinumeroa

• tarkistaa, onko hakemuksesi ratkaistu, paljonko etuutta maksetaan ja koska maksupäivä on

• lähettää etuusasioihin liittyviä viestejä.

Lisätietoja:

kela.fi/asiointi

kela.fi/maksupaivat

kysykelasta.kela.fi