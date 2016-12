Lähiseudun kutsutut juhlivat Linnassa – katso kuvat punaiselta matolta

|

Tämä on kyllä kunnia, kirjoitti Robin Instagramiin, kun hän kertoi saaneensa kutsun Linnan juhliin. Turkulaisartisti on Linnan juhlien seuratuimpia vieraita.

Poptähti tunnetaan eriparisista kengistään, Linnan juhlissa sama teema jatkui. Juhlakenkien helat ovat eriväriset, toinen on hopeinen, toinen kultainen.

Kaarinalainen KaMu-kuoro oli laulamassa presidentille ja hänen puolisolleen kesällä Kultarannassa. Kuoroa Linnan juhlissa edustaa taiteellinen johtaja ja Kaarinan lukion musiikinopettaja Pekka Nebelung. Pöytyällä asuva Nebelung on ollut ennenkin Linnan juhlissa. Siitä on aikaa tosin parikymmentä vuotta. Silloin hän oli soittajana Kaartin sotilassoittokunnassa. Puoliso Marika Nebelung.

Pirjo ja Tapio Mönkkönen Nousiaisista ja Juhani ja Nina Nummentalo Salosta Linnan tanssilattialla. Nina Nummentalon puvun luumunvärinen kangas on hankittu Turun Eurokankaasta. Puvun on tehnyt Titta Kettunen.

Runeberg-palkitun kirjailijan Tapio Koivukarin puoliso Hulda Leifsdottirin yllä on piikkiöläistä osaamista. Vaatesuunnittelija-ompelija Laura Hannulan ja raumalaisen pitsitaitelija Tarmo Thorströmin yhdessä valmistama luomus on kantajalleen sopiva eli hieman taiteellinen. Puku yhdistää Leifsdottirin kotimaan Islannin sekä nykyisen asuinkaupungin Rauman kulttuureja.

Turkulaisen Helge Jalavan saattajana on Petri Jalava.

Kuvat: Turun Sanomat, Jori Liimatainen.