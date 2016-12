Love me do- kisassa Tara mukana

|

Love me do -häätapahtuma jakaa jälleen Vuoden Hääyritys -palkintoja eri kategorioissa. Helsingissä tammikuun lopulla järjestettävillä messuilla palkitaan yleisöäänestyksellä erilaisia hää- ja juhla-alan yrityksiä, ja kilpailevat yritykset kisaan haettiin niin ikään yleisön ehdotuksesta.

Mukana valokuvaus & videointi- kategoriassa kisaa paimiolainen ja Kuntsarista ja urheiluseura Hakankin toiminnasta tuttu valokuvaaja Tara Jaakkola, jonka nettisivuilta www.tarajaakkola.com löytyy muun muassa joukko upeita hääkuvia.

Tara Jaakkola on toiminut valokuvaajana ja yrittäjänä vuodesta 2011 asti, jolloin hän valmistui Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutista medianomiksi pääaineenaan valokuvaus. Kuvaajana Taran tyyli on dokumentoiva

Vuoden Hääyritys- kisaan valikoitui yhteensä noin 320 yritystä, joita äänestetään siis 15 eri kategoriassa. Äänestää voi 8.1. asti, ja voittajat julkistetaan 21.1. Kaapelitehtaan messuilla. Ehdokkaat löytyvät osoitteesta www.lovemedo.fi