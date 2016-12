Piikkiön asema nettimyynnissä

|

Pikaisella päätöksellä ehtii vielä hankkia omakseen Piikkiön rautatieaseman, sillä tarjousten jättäminen päättyy torstaina 29.12.2016 kello 18.20. Tänään keskiviikkona kello 11.30 korkein kohteesta tehty tarjous on 15 500 euroa. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.

Senaattikiinteistöt myy rautatieasemakiinteistöä nettihuutokaupalla ja luonnehtii vuonna 1898 valmistunutta rakennusta huonokuntoiseksi. Ostajan tulee myös ottaa huomioon, että asemarakennus on suojeltu.

Lue lisää 30.12.2016 lehdestä