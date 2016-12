Timo Väntsi sai Aurora-mitalin!

|

Sauvolaisten ja paimiolaisten hyvin tuntema teatterinjohtaja ja nukketeatteritaiteilija Timo Väntsi palkittiin maanantaina vuoden 2016 Aurora-mitalilla. Väntsi sai Varsinais-Suomen Liiton myöntämän mitalin tunnustukseksi tekemästään työstä nukketeatterikentän hyväksi. Väntsillä on ollut suuri merkitys siinä, miten nukketeatteri on noussut keskeiseen asemaan Varsinais-Suomessa ja etenkin Turussa, mutta myös kansallisella tasolla.

Sauvosta kotoisin oleva Väntsi on johtanut turkulaista Tehdas Teatteria vuodesta 2012. Tänä aikana Tehdas Teatterista on tullut maakunnan kannalta innovatiivinen ja taiteellisesti puhuttelevan taiteen ja kulttuurin tyyssija.

Timo Väntsi on valmistunut teatteri-ilmaisun ohjaajaksi nukketeatterilinjalta Turun ammattikorkeakoulun taideakatemiasta vuonna 2003. Sen jälkeen hän ohjannut ja esiintynyt kymmenissä nukketeatteriesityksissä ympäri Suomea ja myös ulkomailla. Väntsin ensimmäinen isompi kiinnitys oli tamperelainen Teatteri Mukamas. Tämän jälkeen hän toimi Taideakatemian nukketeatterin opettajana ja Varsinais-Suomen taidetoimikunnan läänintaiteilijana ennen siirtymistään Tehdas Teatteriin. Timo Väntsi on myös Kunnallislehdestä tuttu piirtäjä ja toimittaja, jonka käsialaa ovat viimeiset parikymmentä vuotta olleet lehden monet aihekuvitukset ja joulukannet. Lisäksi Timo on myös lahjakas graafikko, näyttelijä ja paikallisesti hän on myös ohjannut useamman suositun kesäteatteriesityksen.

