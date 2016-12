Tomas ja Eero vuoden poliisit

|

Televisiosta tutut vanhemmat konstaapelit Tomas Jalonen ja Eero Tuominen on valittu Lounais-Suomen poliisilaitoksen vuoden poliiseiksi. Jalonen sekä Tuominen ovat esiintyneet Poliisit-sarjassa tuotantokausilla 5, 7, ja 8. Myös kaudella 9 he ovat mukana. Jalonen ja Tuominen ovat keränneet runsaasti positiivista huomiota ja antaneet erityisesti Turun poliisille, mutta myös koko Lounais-Suomen poliisilaitokselle, helposti lähestyttävät, huumorintajuiset ja ammattitaitoiset kasvot.

Valinta tehdään poliisilaitoksen henkilöstön ehdotusten perusteella. Perustelujen mukaan Jalosella ja Tuomisella on positiivisten luonteidensa sekä sosiaalisten vuorovaikutustaitojensa ansiosta erinomaiset edellytykset luoda myönteistä kuvaa poliisin toiminnasta. Heidän iloiset ja luotettavat ilmeensä on huomattu myös koko poliisihallinnon viestinnässä, kun he esiintyvät lukuisissa julkaisuissa ja julisteissa.