Aalto-kaupungit aikovat verkostoitua

Jyväskylän kaupunki ja Alvar Aalto -säätiö ovat kutsuneet koolle kuntajohtajat niiltä paikkakunnilta, joissa on merkittäviä Alvar Aallon suunnittelemia kokonaisuuksia: muun muassa Paimiosta, Turusta ja Porista. Helmikuun alussa järjestettävän tapaamisen tarkoituksena on perustaa vapaamuotoinen Aalto-kaupunkien verkosto, joka tekee yhteistyötä erityisesti Aalto-brändin ja siihen liittyvän matkailun, tapahtumin ja näyttelyjen osalta. Paimion kaupungintalon näyttelyparvella on parhaillaan Aalto-museon tuottama ”PAIMION PARANTOLA ilmaa, valoa ja terveellisyyttä” -näyttely.