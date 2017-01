Barometrin tuuli- lempeä vai vihainen?

|

Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen Osuuspankit julkistivat keskiviikkona perinteisen Maakuntaennusteensa. Se perustuu maakunnan pk-yrittäjille suunnatun laajan Internet-kyselyn vastausaineistoon.

Vuosittain julkaistava maakunta-barometri ei sisällä tiukkaa faktaa, vaan on eräänlainen ilmapuntari, joka ennakoi mistä suunnasta ja minkälaisella puhurilla yritysmaailman ja talouden tuulet kulloinkin puhaltavat.

Vaikka ennustaminen on tunnetusti hankala laji, osaavat maakunnan yrittäjät vuodesta toiseen varsin hyvin ennakoida, minkälainen alkava vuosi tulee olemaan. Ennustamisen vaikeutta helpottaa se, että he ovat käytännön tasolla alan parhaita asiantuntijoita.

Nyt talouden ilmapuntari kertoo meille hyviä uutisia: lamakausi on mitä todennäköisemmin päättymässä Varsinais-Suomessa.

Voiko se olla totta – eihän ”kiky” ole ehtinyt puraista vielä lainkaan. Kuka nyt saa kunnian, kun kaikki tapahtuukin etuajassa?

Okei, annetaan kunnia Meyerin Turun telakalle. Se on oikea osoite.

Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter antoi keskiviikkona luvan jo hiukan tuulettaa lamakauden päättymisen merkeissä. Se kuulosti oikein mukavalta.

Mutta Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jaakko Heininen on varovaisempi. Kokeneena yrittäjänä hän sanoo, että talouden positiiviseen vireeseen ei ole syytä missään nimessä tuudittautua tai luottaa liikaa, vaan uudistuksia tarvitaan, jotta hento talouskasvu saadaan juurrutettua pitempiaikaiseksi ja koko maahan.

Viesti on vähän samanlainen kuin Eino Leinon runossa Näin unta kesästä kerran. Siinä mies aukaisee povensa, mutta sitten vingahtaakin vihainen tuuli, ja salolla ulvahtaa hukka.

Tämä selvä. Ei tuuleteta vielä.

Mutta levittääkö Heininen myös poliittista sanomaa? Hän jatkaa tiedotteessaan seuraavasti:

– Lisää toimia tarvitaan, koska talous- ja työllisyystilanne ei parane riittävästi lähivuosina vain luottamalla talouden kasvuun. Rakenteelliset uudistukset on syytä viedä maaliin täysimääräisinä, sillä talouden hento positiivinen vire ei korjaa rakenteellisia ongelmiamme ja julkisen talouden tilannetta. Myös lainsäädäntöuudistuksia, kannustavampaa verotusta tarvitaan ja mahdollisuuksia nykyistä kattavampaan paikalliseen sopimiseen.

Déjà vu?

”Viedään uudistukset yhdessä maaliin”, kuulostaa kovasti Sipilän hallitukselta. Noin pääministeri otsikoi erään kolumninsakin viime vuoden alkupuolella.

Hauska yhteensattuma.

PERTTU HEMMINKI