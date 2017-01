Gps-koordinaatein kohti Paimion historiaa

|

Paimiolainen Anu Toukonen ja hänen miehensä Henri Toukonen hurahtivat geokätköilyyn kolmisen vuotta sitten.

– Muutin kymmenkunta vuotta sitten Paimioon. Kun aikanaan jouduin luopumaan lapsuuden mökistä, jäi kova kaipuu metsään. Vuonna 2010 sain ensikosketuksen harrastukseen työpaikan virkistyspäivän lajiesittelyssä.

– Mieheni Henri on mukana vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa ja näin ollen hänellä on gps-laite. Päädyimme kokeilemaan geokätköilyä ja huomasimme heti, että se oli meidän juttu, Anu Toukonen kertoo.

Paimiolaispariskunta Anni-Lena Boege ja Antti Taskinen jakavat ihastuksen geokätköilyyn. He aloittivat harrastuksen jo toukokuussa 2011, sen jälkeen, kun Anni-Lena oli tutustunut lajiin ystävättäriensä kautta.

– Löysin itse asiassa ensimmäisen kätköni vahingossa jo vuonna 2007 ja loin silloin ensimmäisen nimimerkkini, Antti Taskinen paljastaa.

Nimimerkin valinta onkin osittain tärkeä osa harrastuksen aloittamista, sillä muut harrastajat tulevat tuntemaan kätköilijän sillä nimellä tulevaisuudessakin.

– Kaikki tuntevat sinut vain sillä nimellä, jonka valitset. Tuskin kukaan haluaa olla Pölö-Iivari lopun ikää, Antti Taskinen nauraa.

Liittyminen geokätköilyharrastukseen on ilmaista ja tapahtuu helposti netissä ja puhelinapplikaation avulla. Pariskunnat kuvailevat sen olevan yhtä helppoa kuin esimerkiksi Facebookiin liittymisen.

Pariskunnat kertovat geokätköilyaktiivisuutensa pudonneen kertyneiden harrastusvuosien mukaan, sillä kaikki lähialueiden kätköt on jo koluttu.

Tulevat lomareissut suunnitellaankin useimmiten geokätköilyä silmällä pitäen. Myös ulkomaille on tullut lähdettyä nimenomaan harrastusta ajatellen.

– Pori-Seinäjoki väliä tuli ajettua joskus kymmenen tuntia, kun pysähtelimme kätköillä, Anni-Lena Boege paljastaa.

Harrastusta aloittaessa, tulee kätköjä etsittyä vilkkaasti. Voi syntyä sokeus, montako kätköä etsisi päivän aikana.

– Tätä voi harrastaa vaikka joka päivä, pitää vuoden taukoa ja tämän jälkeen jatkaa taas, Antti Taskinen muistuttaa.

Harrastuksessa pariskunnat näkevät lukuisia hyviä puolia. Geokätköilyn avulla tulee ulkoiltua ja tutustuttua uusiin paikkoihin.

– En ole Paimiosta kotoisin. Kätköjen avulla olen päätynyt paikkoihin, joihin en olisi koskaan muuten eksynyt. Geokätköily on myös tapa esitellä hienoja luontokohteita tai rakennuksia, Anu Toukonen selvittää.

Esimerkiksi Paimion Motellin, Rivonmäen laavun, Piikkiön pappilan ja entisen hyttitehtaan geokätköt ovat peräisin nelikon käsistä. Kätkön löytäjä saa lukea esilmöinnin paikan historiasta sen löydettyään.

