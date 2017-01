Henrylä paloi poroksi

|

Paimiossa Epiläntiellä paloi lauantaina iltapäivällä kesäasunto, jota omistaja oli remontoinut jo jonkun vuoden. Kunnallislehdessä esiteltiin tätä Henrylä-nimistä mökkiä ja sen omistajan Mari Lempisen tekemää remonttia viime kesäkuussa.

Noin 50-neliöinen mökki tuhoutui täysin. Palon syttymissyy on toistaiseksi auki.

Omistaja Mari Lempinen kertoo, että menetys painaa kovasti, mutta on ollut liikuttavaa ja lohdullista nähdä miten palo on koskettanut niin monia ihmisiä, jotka ovat seuranneet Henrylä-projektia jo vuosia. Lempinen kertoo saaneensa ihmisiltä satoja viestejä.