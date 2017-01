Kesäduuni haussa tai tarjolla?

|

Kesäduunaa-kampanjan tavoitteena on työllistää kesällä 2017 mahdollisimman suuri joukko 15-18-vuotiaita nuoria Varsinais-Suomen alueen yrityksiin. Kampanjan ensisijaisena tavoitteena on löytää sellaisia yrityksiä Varsinais-Suomesta, jotka olisivat halukkaita tarjoamaan kesätyömahdollisuuksia nuorille. Tavoitteena on, että nuori saisi työskennellä yrityksessä vähintään kahden viikon pituisen jakson.

Kampanjassa panostetaan erityisesti suoriin kontakteihin niin yrittäjäyhdistyksiin kuin yrityksiin. Näin tuetaan nuorten mahdollisuuksia saada työkokemusta ja oppia työelämän perusteita.

Kevään aikana mukaan ilmoittautuvien yritysten ja nuorten yhteystiedot kerätään sähköiseen rekisteriin. Mukaan ilmoittautuneelle nuorelle lähetetään yhteystiedot lähialueen kesätyöpaikkoja tarjoavasta yrityksestä ja työtehtävästä. Tämän jälkeen nuori ottaa itse yhteyttä yritykseen ja osapuolet sopivat jatkosta. Nuoren oma aktiivisuus siis ratkaisee.

Yritykset voivat ilmoittautua myös vaikkapa heti mukaan Kesäduunaa-kampanjan nettisivuilta löytyvän linkin kautta http://www.kesaduunaa.fi