Kun ajat, maksat koko ajan enemmän

Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotus selvitykseksi liikenneverkon kehittämisestä julkaistaan virallisesti vasta tulevana torstaina, mutta liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin liikenneverkon kehittämiskuviot ovat jo reilun kuukauden ajan olleet yksi maan puhutuimmista aiheista. Jos piipahtaa jossain nettifoorumilla, niin näyttää siltä että Berner ideoineen nousi viime vuonna maan kirotuimpien poliitikkojen joukkoon.

Kohua synnyttänyt ajatus autoihin asennettavista seurantalaitteista on sittemmin vaimentunut. Myös ministeri Berner on sittemmin korostanut, että ei tässä suunnitella kansalaisten pakkoseurantaa. Aikaan perustuvan maksamisen rinnalla voidaan tarjota kilometripohjaiseen hinnoitteluun perustuvia paketteja, joita tienkäyttäjät voivat halutessaan hankkia.

Lähtökohdat liikenneverkon kehittämisessä ovat ne, jotka hyvin tunnetaan. Tiet ja väylät rapautuvat, koska rahat eivät riitä kunnossapitoon. Tarve olisi kerätä väylästön käyttäjämaksuilla muutama miljardi kunnossapitorahaa. Näin siitä huolimatta, että liikenteen verotuksen tulot ovat kaikista verotuloista noin 13 prosenttia, mistä takaisin väylästöön palautuu vain kolme. Loput valuvat muualle valtion ”välttämättömiin menoihin”. Tässä yksi seikoista, josta kansan poru kimpoaa. Ihan syystäkin ihmetellään, että missä tulee vastaan liikenteen verotuksen perimmäinen raja.

Yhtälöä mutkistaa, että samaan aikaan kun ratkotaan tienpidon ongelmaa, pitäisi liikenteen päästöjä vähentää, lisätä digitalisaatiota ja mahdollistaa uusien palvelujen syntyminen. Julkisen liikenteen maksuttomuus on vastikään noussut keskustelunaiheeksi pääkaupunkiseudulla, sillä lahden toisella puolella Tallinnassa näin jo on. Ja sähköautot näyttävät löytävän sijaa liikenteessä edelleen vain hiljalleen.

Ministeriön ajatus liikenneverkkoyhtiöstä pohjaa siihen, että liikenteen käyttäjien kokonaisrasitus ei kasvaisi, koska samalla nykyisiä liikenteen veroja alennettaisiin. Väylien käyttöön kaavaillaan muualta Euroopasta tuttuja käyttömaksuja. Tämä perimmäinen ”kun ajat, niin maksat”- ajatus sinänsä on ymmärrettävä, mutta se ei poista sitä, että meillä verotetaan liikennettä jo nykyisellään tuntuvasti.

Saa nähdä miten käy. Torstaina kuullaan lisää ja siitä käynnistyy lausuntokierros. Samalla aukeaa kansalaiskeskustelu myös Ota kantaa- palvelussa. Taas on kansan syvien rivien mahdollista puhua.