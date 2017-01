Mitä ajatuksia liikenneverkkoyhtiöstä?

|

Liikenne- ja viestintäministeriö on ministeri Anne Bernerin johdolla selvittänyt mahdollisen liikenneverkkoyhtiön perustamista.

Taustalla liikenneverkkoskekustelulle on se, etteivät valtion varat riitä ylläpitämään ja kehittämään Suomen liikenneverkkoa. Myös liikenteen päästöjen vähentäminen ja uudenlaisten palvelujen syntyminen on nostettu esiin.

Yhtiö rahoittaisi toimintaansa muun muassa liikenneverkon käytöstä kerättävillä maksuilla.

Kunnallislehti käväisi Paimion Nesteen ja Sauvo-Kemiöntien Teboilin huoltoasemilla tiedustelemassa autoilijoiden ajatuksia mahdollisesta liikenneverkon kehittämishankkeesta. Mielipiteitä löytyi sekä puolesta että vastaan.

Mikko Lindholm, Salo:

– En ole seurannut hankkeen etenemistä. Toki se voi mennä vähän holhoamiseksi. Meitä seurataan jo muutenkin kännykän avulla. Kyseessä on kuitenkin kaksipiippuinen juttu. Onhan se tavallaan oikein, että se joka autoa käyttää, niin maksaa myös siitä.

Lue lisää 17.1.2017 lehdestä