Motonetille tontti Krossista

Kaarina myy BG-liikekiinteistöt Oy:lle Kaarinan kaupungin entisen työmaatoimiston kiinteistön Kaarinantien varrelta Krossin yritysalueelta. Broman Group Oy aikoo toteuttaa kyseiselle Väntsin moottoritieliittymässä sijaitsevalle tontille muun muassa Motonet-myymälän.

Tontin myyntihinta on 700 000 euroa. Tontilla on rakennusoikeutta 7 500 kerrosneliömetriä. Broman Groupin suunnitelmissa on toteuttaa kiinteistölle maksimissaan noin 5 000 kerrosneliömetrin suuruinen rakennuskokonaisuus, ”autoilijan palvelukeskus”. Siihen sijoittuvat Motonet-myymälä, tukkumyymälä, Motonet-autokorjaamo ja autonpesukatos.