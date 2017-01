|

Kuntavaalinäkymät värittyivät tällä viikolla selvästi Paimiossa, kun julkisuuteen tuli tieto, että Kokoomuksen valtuutettu Sari Murto loikkasi demareihin. Murto asettuu myös huhtikuun kuntavaaleissa ehdokkaaksi demarien listalle.

Samalle listalle on jo viime vuoden puolella ilmoittanut asettuvansa ehdolle myös Pasi Laakso, joka siirtyi valtuustossa demariryhmään jo aikaisemmin. Laakso valittiin valtuustoon reilut neljä vuotta sitten Perussuomalaisten listalta. Vielä syksyllä istuville valtuutetuille tehdyssä kyselyssä Laakso ilmoitti, ettei olisi asettumassa lainkaan ehdolle.

Laakson ja Murron ryhmävaihdosten myötä Paimion vastuuston nykyiset voimasuhteet antavat mielenkiintoisen lähtökohdan tulevaan vaalikevääseen. Kokoomuksen valtuustoryhmän nykyinen koko laskee kymmenestä yhdeksään valtuutettuun, ja se on tarkalleen sama ryhmäkoko kuin mitä on Keskustalla.

Demarit ovat valtuutettujen Murron ja Laakson loikkausten ansiosta kasvaneet seitsemän valtuutetun ryhmästä niinikään yhdeksän valtuutetun ryhmäksi.

Nykyisessä valtuustossa ovat myös kahden valtuutetun ryhmillä Kristillisdemokraatit, Vasemmistoliitto ja Vihreät. Perussuomalaisten ryhmässä on yksi valtuutettu.

