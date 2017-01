Paimio halpuutti Solinan taksoja

|

Uimahalli Solinassa otetaan ensi elokuussa käyttöön uusi hinnasto, eli siitä lähtien samalla kuuden euron kertamaksulla voi käydä sekä kuntosalissa että uimassa. Nyt uintimaksu on aikuisilta 6 euroa ja kuntosalimaksu 7,5 euroa. Opiskelijoilta, eläkeläisiltä ja työttömiltä uintimaksu on 3,5 e ja kuntosalimaksu 6e/kerta.

Paimion sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan päätöstä perusteltiin sillä, että uimahallin kokoon ja kuntoon nähden Solina on seutukunnan kalleimmasta päästä ja hintojen alentamisella ja yhtenäistämisellä yritetään saada lisää asiakkaita.

Lautakunta päätti myös selventää seniorikorttien suhteen systeemejä niin, että aiemman kahden vaihtoehdon sijasta Solinassa käy 65+ seniorikortti, jonka voi lunastaa 60 eurolla. Hinta halpeni kympillä ja kortilla voi käydä liikkumassa ostopäivästä lukien vuoden eteenpäin. Tämäkin muutos astuu voimaan elokuussa.