Paimio matkamessuilla

|

Paimiokin on mukana 19.-22.1. järjestettävillä Matkamessuilla. Kaupunki on esillä Kuninkaantie uuteen kukoistukseen- hankkeen osastolla. (Osasto 6C10, Mondo-lavan vieressä). Samalla osastolla ovat mukana myös Ruokaretki.fi ja Retkipaikka.fi.

Osaston pääobjekti on punainen Volkswagen pakettiauto vm. -61 ja retkivarusteita. Teemana on ”Retket Kuninkaantien varrella”. Osastolla Paimio-tietoa jaetaan mm. piknikkorin avulla.

Paimion piknik-korissa ovat mukana kaupungin ja matkailukohteiden ohella paikalliset yritykset Nurmen puutarha, Perkkiön tila, Heikkilän tila, Karhulampi sekä Kuninkaantien Kestikartano.