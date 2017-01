Paimioon kultakaivos?

|

Uutinen, jonka mukaan Paimioon havitellaan kultakaivosta, kuulostaa aprillipilalta. Kyse on kuitenkin todellisesta uutisesta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt Scandian Metals AB:lle varauksen, jossa etsitään kaivoskohteita Paimiosta, Kaarinasta, Liedosta, Tarvasjoelta, Marttilasta, Salosta, Koski Tl:stä ja Somerolta.

Yhtiö etsii näiltä alueilta kultaa sekä toissijaisena kohteena litiumia.

Mikäli Paimiosta sattuisi löytymään suuri kultaesiintymä, aikaa ensihavainnosta kaivoksen pystyttämiseen kuluu 10–15 vuotta.

Scandian Metals AB on ruotsalainen yhtiö, jolla on samanniminen, toukokuussa aloittanut sivuliike Suomessa. Yhtiö on osa australialaista Avalon Minerals Limited -konsernia. Lue lisää 20.1.2017 lehdestä