Paippi laittoi lumet vaihtoon

|

Finnfoam Paipin hiihtoputkessa aloitettiin lumien vaihto torstaina. Pyörökuormaaja ja lumikissa kävivät täydellä teholla ja toivat Paipin pihasta uutta lunta sisään samaan tahtiin, kun vanhaa jyrsittiin pois. Tarkoitus on poistaa jää ja suksivoiteiden likaama lumi alta pois.

– Kun tammikuussa oli kovat pakkaset, saimme muutaman kasan lunta, hiihtotunnelin työntekijä Kalle Perkonoja kertoo.

Ulkona kasoissa odottava lumi on siis tykkilunta, jota on arviolta noin 300 kuution verran.

Lumien vaihto hiihtoputkeen tehdään perinteisesti kerran vuodessa ja yleensä tammikuussa, jolloin eletään hiljaisempia aikoja, kun ulkonakin vallitsevat hyvät hiihtokelit.

– Viimeiset neljä viisi kautta olemme vaihtaneet lumet aina tammikuussa. Joulukuun paikkeilla lumi oli jo todella pehmeää, vaikkakin hiihtokuntoista. Kaikki kuluu käytössä, Kalle Perkonoja pohtii.

Ladut Paippiin ajetaan mahdollisimman nopeasti lumitöiden valmistuttua, jolloin ne ehtivät jähmettymään hyväksi ennen ovien avautumista.

Seuraavan kerran hiihtämään pääsee lauantaiaamulla kello viiden aikaan.

– Mikäli laitteet eivät hajoa ja aikataulu pysyy, pääsee lauantaina siihen aikaan sisään omalla kulkukortilla, Kalle Perkonoja kertoo.

