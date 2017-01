|

PAIMIO Paimion omakotitalotonttien myyntikampanja on alkanut jo näkyä. Yksi tontti on myyty Naalitieltä, yksi Juliuksentieltä, ja tontinvaraus on vilkastunut.

Paimiolla tulee tänä vuonna 20 vuotta kaupunkina täyteen, minkä vuoksi kaupunginvaltuusto päätti myöntää 1.1.2017 alkaen 20:n ensimmäisen myydyn omakotitalotontin maapohjan hintaan 20 %:n alennuksen. Myyntitempaus päättyy vuoden 2017 lopussa. Kaupan päälle tontin ostajat saavat myös puuntaimen.