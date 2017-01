”Peli on kuumaa tällä hetkellä”

|

Siitä tuskin moni yllättyi, että paimiolainen kuntapoliitikko ja tuulivoima-asioihin voimakkaasti suhtautunut Sari Murto loikkasi kokoomuksen riveistä demareihin. Eikä se yllätys ollut Kaarinan päässä Alanderin Matin loikkaus Keskustasta Kokoomukseen. Johdonmukaisia ratkaisuja henkilöiden toimiin ja tekoihin nähden.

Kulisseissa tällaiset loikkaukset herättävät aina polemiikkia. Varsinkin kun ajoitus on mikä on. Samaten puhuttaa ehdokasasettelu ja ryhmien keskinäinen kisa niistä ehdokkaista, joiden arvellaan tuovan kipeästi kaivattuja ääniä. Äänten ja arvaamattoman kannatuksen perässäjuokseminen on kovaa työtä, koska me äänestäjät olemme niin epävakaita.

Ehdokkaiden metsästyksessä nähdään vääntöjä ja arvot voivat välillä olla ”hakusassa”. Tämä tiedoksi niillekin, joiden mielestä politiikka ei ole peliä: kyllä se sitä on, tietenkin on. Tälläkin kerralla on jo annettu etukäteislupauksia koskien vaikkapa luottamuspaikkoja vaalien jälkeen, jo ennen kuin yhtään ääntä on annettu tai laskettu. Ja kautta paikallishistorian eri poliittiset ryhmät ovat joutuneet sovittelemaan näkemyksiään, että asiat ylipäätään etenevät. Toiselle tärkeä asia on käypä kauppaväline. Naiivia olisi kuvitella muuta.

Toinen huomiota muun muassa sosiaalisen median monissa keskusteluissa kiinnittänyt seikka liittyy demokratiaan. On se kummallista, että ne, jotka kuuluvimmin huutavat sen perään, että haluavat tulla demokraattisesti kuulluksi, eivät kuitenkaan hyväksy sitä, että enemmistö päättää, vaan enemmistön pitäisi ymmärtää ajatella paremmin, enemmän, avarammin, – miten milloinkin, ja asettua kannalleni.

Meillä on edessä vaalit ja vaalikausi, jonka aikana ratkotaan isoja ja meidän kaikkien elämään vaikuttavia kysymyksiä. Siinä työssä kaivataan näkemyksiä, esityksiä ja sitä, että päädytään ratkaisuihin. Matkalla on pakko hyväksyä kompromisseja ja niellä kipeitäkin näkemyseroja. Kyllähän sitä järnätä saa ja vaikka miten jankuttaa, mutta todellista kykyä vaatii löytää ja esittää ratkaisuja silloin, kun asiat ovat edessä siinä pöydällä.

”Peli on kuumaa tällä hetkellä”, totesi eräs henkilö (huom. Kaarinasta). Tietenkin on. Paikallispolitiikkaa värittää aina myös maakunnan ja valtakunnan tasolla käytävä vääntö.

Ehdokasasettelu on hyvässä vauhdissa ja tekijöitä kaivataan joka ryhmässä, sinne siis mukaan ja suu auki.

Taina Tukia