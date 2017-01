Roosa-nauha tuotti ennätystuloksen

|

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksellä saavutettiin viime vuonna 1,8 miljoonan euron keräystulos. Summa on keräyksen historian suurin Suomessa. Varat ohjataan nopeasti tutkimukseen ja sairastuneiden tukemiseen.

Roosa nauhalla kerätään varoja rintasyöpätutkimukselle sekä neuvontapalveluille, jotka antavat tietoa ja tukea syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen. Tavoitteena on edistää syöpätutkimusta, vaikuttaa siihen että yhä useampi syöpä voidaan ehkäistä tai hoitaa, sekä varmistaa että jokainen syöpään sairastunut saa tarvittavan tuen sairauden eri vaiheissa. Keräys on järjestetty Suomessa 14 kertaa.

Michael Monroen suunnittelema, vuoden 2016 Roosa nauha myi ennätystahtia. Keräykseen pystyi osallistumaan myös ostamalla yhteistyökumppaneiden Roosa nauha -tuotteita sekä lahjoittamalla.

Syöpäsäätiö korottaa tutkimukseen jaettavia apurahasummia

Rintasyöpä on Suomen yleisin syöpä: siihen sairastuu noin 5 000 naista vuodessa ja sairastuneiden määrä kasvaa koko ajan.