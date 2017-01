Sauvon uusi koulurakennus avautui oppilaille

|

Sauvon eka- ja tokaluokkalaiset sekä esikoululaiset ja erityisoppilaat aloittivat koulun maanantaina uudessa koulurakennuksessa.

Uusi rakennus on tiloiltaan joustava; pulpetit on korvattu kolmionmuotoisilla pöydillä ja luokat saa halutessaan yhdistettyä yhdeksi yhtenäiseksi tilaksi.

Viransijainen rehtori Emmi Virtanen iloitsee erityisesti siitä, että nyt esikoululaiset ja pienimmät oppilaat saadaan kaikki saman katon alle, jolloin yhteistyö luokkien välillä lisääntyy.

– Rakennus mahdollistaa nyt monipuolisen yhteistyön ja nyt koko koulupolku on yhtenäinen esiopetuksesta eteenpäin, hän sanoo.

