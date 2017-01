Telakan perässä valuu hyvää eteenpäin

|

Tuore Varsinais-Suomen Maakuntaennuste kertoo, että varsinaissuomalaisten yrittäjien talousodotukset ovat kohentuneet viime vuodesta kaikilla Maakuntaennusteessa käytetyillä mittareilla. Odotukset ovat tällä vuosikymmenellä olleet korkeammalla vain vuonna 2011.

Toiveikkaimpia talousodotuksissaan ovat teollisuudessa toimivat yrittäjät. Maakuntaennuste kertoo, että talousodotukset ovat sitä korkeammalla, mitä isomman kokoluokan yrityksestä on kyse.

Toiveikkuutta ja uskoa valaa koko maakuntaan Turun telakan hyvä tilanne ja lähes täysi tilauskirja.

Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter toteaa, että Turun seudulla Meyerin telakan hyvä tilanne näyttää aivan konkreettisesti lisäävän monien yritysten liikevaihtoa. Lisäksi telakka luo myönteistä ilmapiiriä muuallekin maakuntaan.

Varsinaissuomalaisista yrityksistä peräti kolmannes arvioi, että Turun telakan tilanne vaikuttaa myönteisesti yrityksen oman liikevaihdon kasvuun.

Kaarinan hopeavaihtui pronssiin

Maakuntaennusteessa puntaroidaan myös kuntien yrittäjyysilmapiiriä ja kuntien ja yrittäjien välistä yhteistyötä. Yrittäjyysilmapiiriltään parhaaksi seutukunnaksi nousi tänä vuonna Turun seutu ja parhaaksi kunnaksi Lieto. Kaarinan viimevuotinen kakkossija vaihtui kolmossijaan.

– Kaarinassa on tapahtunut jotain, en tiedä mitä, mutta kunnan ja yrittäjien yhteistyötä mittaava saldoluku on pudonnut Kaarinassa selvästi, Munter totesi.

Uusimmassa ennusteessa kyseinen saldoluku on Kaarinan kohdalla 55. Vuosi sitten se oli 69. Luku on toki edelleenkin hyvä.

