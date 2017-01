|

Onko kouluelämä muuttunut Ville Niinistön opiskeluajoista? Miksi Niinistö on ydinvoimaa vastaan? Kiperiäkin kysymyksiä sinkoili Niinistölle, kun hän vieraili keskiviikkona Kotimäen koulussa. Vierailu liittyi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettävään Kansanedustajat kouluissa -teemaviikkoon.

Niinistö on kotoisin Kaarinasta, ja hän on aikoinaan käynyt sekä Hovirinnan että Vaarniemen koulua.

