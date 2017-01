Viikon kuvat: Pusu mustalle turvalle ja potkukelkkailua järven jäällä

|

Viikon kuvissa riittää hevosjuttuja. Korumies Arvi maiskauttaa pusun omalle hevoselleen. Arvi osti hevosen korumyynnistä keräämillään rahoilla.

Somerolla traagisten vaiheiden kautta eloon jäänyt Tottilas-varsa on palannut kotiinsa. Sitkeästä eläimestä kaavaillaan ravihevosta.

Viikon kuvat vievät myös potkukelkkailemaan järven jäälle, elokuvateatteriin ja pelastustöihin.

Korumies Arvi osti hevosen. Niittilakkinen, sanavalmis Arvi Martikainen on tullut laajalti tunnetuksi valmistamistaan koruista. 11-vuotias korumies Arvi on nyt myös hevosen omistaja. Hevonen löytyi Salosta, Pekka Larsenin tallista. Arvi osti hevosen itse ansaitsemillaan rahoilla.

– Tää on vaan niin siistii. Fiilikset ovat törkeen hyvät. Mutta kyllä mua jännittää tosi kovin, en ole koskaan aikaisemmin ostanut hevosta, Arvi sanoo.

KoruMies Arvi Tmi:n Facebook-sivustolla on jo liki 18 000 tykkääjää. Arvi pyysi faneiltaan apua uuden hevosensa kutsumanimen keksimisessä. Nimikilpailuun tuli yli 1200 nimiehdotusta, joiden joukosta Arvi valitsi nimeksi Valkon. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Kierros talviuintipaikoilla. Elämysopas Tanja Laakso (keskellä) johdattaa naisia tutustumaan uusiin avantouintipaikkoihin Turun seudulla.

– Talviuinti on suomalaisuutta parhaimmillaan, mutta parasta se on kavereiden kanssa. Tämä on sosiaalinen laji, kertoo Laakso.

Tässä porukka tutustuu Saukkorannan saunaan Turun Ruissalossa. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

Maija ja Pekka syövät jäätelöä. Paraislaisesta Hilma Holkosta tuli kuuluisa, kun hänen työnsä voitti kansainvälisen Internationaler Jugendwettbewerb -piirustuskilpailun. Seitsemänvuotiaan Hilman ja hänen isosiskonsa Kaislan teoksiin voi tutustua Kaarina-teatterin aulassa. Myös pikkuveli Hiski kertoo osaavansa piirtää. Hilma haaveilee, että hänestä tulisi isona kirjojen kuvittaja. Kuva: Heinimaija Hirvonen, Kaarina-Lehti.

Toivevirsiä Loimaalla. Loimaan Lehden lukijat kansoittivat Loimaan Kaupunginkirkon penkkirivit sunnuntai-iltapäivällä, kun Loimaan Lehti aloitti yhteislaulutilaisuuksien sarjan. Ihan kaikille 230 paikalle saapuneelle ei riittänyt virsikirjaakaan. Liisa Koskinen ja Kaarina Paavilainen säntäsivät yhteislaulutilaisuuden päätteeksi tarjoilemaan laulajille kahvia. Lukijoiden etukäteen toivomista virsistä 15 veisattiin tunteikkaiden tarinoiden saattelemana. Yksi tarina toivevirren takaa kuuluu näin: ”Äitini sai aivohalvauksen ja oli monta päivää tiedottomana. Olin hänen luonaan sairaalassa, kun hän yhtäkkiä avasi silmänsä ja katsoi kauniisti minua. Puhuin hänelle ja lauloin virren Jeesuksesta laulan. Hän hymyili ja sulki taas silmänsä. Muutaman tunnin kuluttua hän kuoli.” Kuva: Kiti Salonen, Loimaan Lehti.

Toivevirsiä Loimaalla. Loimaan Lehden lukijat kansoittivat Loimaan Kaupunginkirkon penkkirivit sunnuntai-iltapäivällä, kun Loimaan Lehti aloitti yhteislaulutilaisuuksien sarjan. Ihan kaikille 230 paikalle saapuneelle ei riittänyt virsikirjaakaan. Liisa Koskinen ja Kaarina Paavilainen säntäsivät yhteislaulutilaisuuden päätteeksi tarjoilemaan laulajille kahvia. Lukijoiden etukäteen toivomista virsistä 15 veisattiin tunteikkaiden tarinoiden saattelemana. Yksi tarina toivevirren takaa kuuluu näin: ”Äitini sai aivohalvauksen ja oli monta päivää tiedottomana. Olin hänen luonaan sairaalassa, kun hän yhtäkkiä avasi silmänsä ja katsoi kauniisti minua. Puhuin hänelle ja lauloin virren Jeesuksesta laulan. Hän hymyili ja sulki taas silmänsä. Muutaman tunnin kuluttua hän kuoli.” Kuva: Kai Merilä, Somero-lehti.

Saksalaisomistaja Ruskolle. Saksalaisten yhtiöiden ote varsinaissuomalaisesta elinkeinoelämästä vahvistuu, kun Ejot-konserni ostaa rakennuskiinnikkeitä valmistavan Sormatin koko osakekannan. Myyjänä kaupassa on yhtiön hollantilainen pääomistaja Zweegers Investment sekä vähemmistöomistajana ollut Sormatin toimiva johto. Sormat valmistaa Ruskolla kiinnitys- ja ankkurointituotteita. Petri Vuorinen valvoi tiistaina ankkurikomponenttiprässiä. Kuva: Riitta Salmi, Turun Sanomat.

Hyvä mieli liikunnasta. Liikunta-alan yrittäjä ja liikunnanohjaaja Jatta Ihanmäki ohjaa voimistelijoita Varppeen koululla Laitilassa. – Olen sen kannalla, että omasta elämästä ei kannata tehdä liian vaikeaa. Ei kannata keksiä ehdottomia kieltäytymisiä tai vaatia itseltään liikaa, Ihanmäki sanoo. Ohjaajan mukaan tasapaino tulee kultaisesta keskitiestä, terveellisestä elämäntavasta. Siihen kuuluvat monipuolinen ruokavalio, lepo ja liikunta. Kuva: Mari Loikkanen, Laitilan Sanomat.

Hunajata, hunajata. TPS juhlii maalia tiistaina Turkuhallissa. Dave Spinaa onnittelemassa Erik Thorelll ja Harri Tikkanen. Maalihurmaa on tällä kaudella riittänyt, sillä TPS on liigan sarjataulukossa toisena ennen perjantain ottelukierrosta. Perjantaina joukkue matkustaa Raumalle ja kohtaa Lukon. Lauantaina raumalaiset saapuvat Turkuun. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

Lisää elokuvasaleja Paimioon. Reilun 10 000 asukkaan Paimiossa on kaksi elokuvateatteria ja niistä toisessa on nyt jopa kaksi elokuvasalia. Bio Staran Jari Mäkilän mukaan kaksi salia on kustannustehokas ratkaisu. Elokuvien ja näytösten määrä lisääntyy, mutta kulut pysyvät lähes samoina. Mäkilä pyörittää elokuvateatteria Paimiossa jo kolmannessa polvessa. Kuva: Perttu Hemminki, Kunnallislehti.

57 potkukelkkaa. Köyliönjärven rannalle on hankittu 57 potkukelkkaa kaikkien ulkoilijoiden vapaaseen käyttöön. Jääradan puuhamies Kari Hietalan idea on tehnyt ulkoilureitistä huippusuositun erityisesti lapsiperheiden keskuudessa. Rataa on kaikkiaan 15 kilometriä, ja sillä voi potkuttelun lisäksi luistella. Antti ja Heidi Muhonen kelkkailivat lauantaina tyttärensä Venlan kanssa. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

Tuhansia litroja polttoöljyä. Kiskonjokeen valui torstaina 7 000 litraa kevyttä polttoöljyä, kun säiliörekka suistui Perniössä ojaan vain joitain kymmeniä metrejä ennen joen ylittävää siltaa. Tie oli viranomaisten mukaan erittäin liukas. Pelastuslaitos yritti estää öljyn etenemistä puomeilla, mutta polttoöljy haisi torstaina jo Latokartanonkoskella puolitoista kilometriä alempana. – Tämä öljyonnettomuus on katastrofi, jonka suurin kärsijä on luonto, Salon ympäristönsuojelun esimies Pirkko Paranko huokaisi.Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Ei mitään dramaattista. Keskiviikkona kärähti Uudenkaupungin Työveneellä telakkanosturin sähkömoottorissa. Pelastuslaitos kävi sammuttamassa käryävän moottorin. Kuva: Eija Isotalo, Uudenkaupungin Sanomat.

Latinalaistanssin parhaimmisto Salossa. Salohallissa käydään latinalaistanssien SM-kilpailut lauantaina. Saloon saapuu yhteensä noin 130 paria. Swivelin pari Pierluigi Videsott–Netta Leppiniemi valmistautui SM-kotikisoihin alkuviikolla Hermannin koulun salissa. Pari kisaa yleisessä Champion-luokassa. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.