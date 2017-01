Viikon kuvat: Vuosi vaihtui rakettien väriloisteessa tai navettaa tyhjentäessä

|

Vuoden vaihtuminen toi Suomen juhlavuoden lisäksi kemut myös Uuteenkaupunkiin. Kaupunki täyttää tänä vuonna 400 vuotta. Juhla alkoi kaupunkilaisten tekemällä valoshowlla, jossa mukana olivat omat taskulamput. Somerolla tyhjeni navetta, Loimaalla painaa huoli turvapaikasta ja Salossa asennettiin lisää aurinkosähköä. Tässä viikon uutisaiheita kuvina eri puolilta maakuntaa.

Kiinalaiset matkaavat laivoilla. Kiinalaiset ovat nousseet Turusta liikennöivillä Viking Linen laivoilla jo kolmanneksi suurimmaksi ryhmäksi suomalaisten ja ruotsalaisten jälkeen. Heitä oli noin 30 000 viime vuonna, kun kaikkiaan yhtiön Turun reitin kokonaismatkustajamäärä oli lähes kaksi miljoonaa. Viking Line on lisännyt kiinaa osaavaa henkilökuntaa myymälöissään. Kiinalaiset matkustavat pääasiassa bussiryhminä. Kuva on otettu tiistaina 3. tammikuuta. Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat.

Lehmä muuttaa, kun navetta laitetaan kiinni. Paakkosen tila lopettaessa eläimet siirrettiin Somerolta uuteen navettaan Pirkanmaalle, Akaalle. Kaikki lehmät eivät olleet kovin tyytyväisiä ajatukseen muutosta, mutta yhden miehen vetäessä ja kahden naisen työntäessä eläimet saatiin siirtoautoon. Somerolla on nyt yksi maitotila vähemmän. Meri Vilen, Somero-lehti.

Lisää aurinkosähköä. Tony Richnau asensi 4. tammikuuta uusia aurinkopaneeleja Salon Meriniitylle, jossa laajennetaan aurinkovoimalaa. Sähkönsiirtoverkkoon liitettyjen aurinkosähköjärjestelmien määrä on lähes kolminkertaistunut yhdessä vuodessa Carunan verkkoalueella. Vuoden 2016 aikana Carunan sähköverkkoon liitettiin 709 uutta aurinkosähköjärjestelmää. Erityisesti kotitaloudet ovat investoineet aurinkosähköön. Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Uusikaupunkilaiset yhdessä. Rannikkokaupunki täyttää 400 vuotta Suomen juhliessa sataa vuotta. Kaupungin juhlavuoden avajaistilaisuus uudenvuodenaattona kruunautui säihkyvällä ilotulituksella, joka valaisi hetkellisesti koko Kaupunginlahden ympäristön. Asukkaiden taskulampuilla luoma oma valotaideteos avasi tapahtumavuoden. Päivi Sappinen, Uudenkaupungin Sanomat.

Ystävät naapurissa. Omid, Zaki ja Amir tarjoilivat naanleipää kylään tulleelle Abdisalamille (toinen vas.). Afgaanipojat asuvat Loimaan Hirvikoskella rivitalossa. He ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen, mutta valittaneet siitä hallinto-oikeuteen. Naapurissa asuvista Helvi ja Veikko Klemetistä on tullut nuorille kuin toinen perhe. Klemetit ja monet muut paikalliset ovat auttaneet turvapaikanhaijoita muun muassa hakemalla heille sopivia työtehtäviä. Kiti Salonen, Loimaan Lehti.

Jopas on vauvoja. Hovirinnan koulun ja S:t Karins svenska skolanin henkilökunnalle on syntynyt viimeisen vuoden aikana yli tusina lasta. Tuoreilla äideillä ja lapsilla on tapana tavata silloin tällöin esimerkiksi jonkun kotona. Tässä 13 vauvaa on päässyt vanhempien mukana koululle. Kuvassa vasemmalta Tia Nieminen + Niklas (6 kk), Paula Nieminen + Hugo (3,5 kk), alhaalla Sanna Levänen + ”nimetön” (1,5 kk), Kaija Alajoki-Laine + Alvar (2 kk), Miia Kauppila + Saara (5 kk), Nina Robertsén + Alina (4 kk), Emelie Hansén + Alina (14 kk) , Hanna Kapanen + Inna (4,5 kk) ja ylhäällä Heidi Koponen + Elias (4,5 kk), Hanni Korhonen + Isla (3 kk), Johnny Glasberg + Sigge (10 kk), Anne Levón + Mateo (6 kk), Carolin Nedermo + Kajsa (10 kk). Mikko Perttunen, Kaarina-lehti.

Puhtaissa haalareissa. Laitilalainen Anna Setälä suojaa kanalaansa lintuinfluenssalta vaihtamalla haalarit kerran ja kengät jopa kaksi kertaa ennen lintujen luo menoa. Laitilassa lintuinfluenssariski on kova, sillä lähistöltä on löytynyt tautia merikotkista. Kanat on pidettävä sisätiloissa toukokuun loppuun asti. Setälä on kuvattu perjantaina 30. joulukuuta. Mari Loikkanen, Laitilan Sanomat.

Vuosi 2017 on alkanut. Uusi vuosi vastaanotettiin ympäri Turkua erilaisissa juhlatapahtumissa. Lasten ilotulitus aloitti aattoillan. Satavuotiaan Suomen kunniaksi Samppalinnanmäeltä ammuttiin sinivalkoinen ilotulitus, ja samaan aikaan Tuomiokirkkotorilla Suomi 100 -juhlakuoro kajautti Finlandian. Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

Nyt lumetetaan jo kuudetta kertaa. Salon laskettelukeskus Meri-Teijo Skin rinnetyöntekijät ovat saaneet ahkeroida kuluvan talven aikana. Rinteet saatiin auki liki ennätysaikaisin, isänpäivänä, mutta joulukuun leutous ja lämpötilan sahaaminen on teettänyt paljon töitä, rinteitä lumetetaan nyt kuudetta kertaa. Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

Pitkään tyhjillään ollut Piikkiön asema on myyty. Senaattikiinteistöt myi aseman 62 000 eurolla. Piikkiön asema on ollut jo pitkään ainoastaan tavaraliikenteen käytössä. Senaatti-kiinteistöjen hallintaan siirtyi vuonna 2008 Ratahallintokeskukselta noin 270 kiinteistöä ja yli tuhat rautateiden käytössä ollutta rakennusta. Senaatti-kiinteistöt on myynyt niistä suurimman osan. Kylli Salo, Kunnallislehti.

UUSI SARJA

Kuvia eri puolilta maakuntaa