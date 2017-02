Aalto-kaupungit perustivat yhteistyöverkoston

|

Aalto-kaupungeille on perustettu oma yhteistyöverkosto Alvar Aalto -säätiön ja Jyväskylän kaupungin aloitteesta. Verkoston tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä Aalto-kaupunkien välillä ja kasvattaa Aalto-tietoutta sekä kotimaassa että ulkomailla.

Ensimmäisessä vaiheessa mukana on yhteensä yksitoista suomalaista kaupunkia. Verkoston perustamisasiakirjan allekirjoittivat Jyväskylässä perjantaina 3. helmikuuta Alajärvi, Espoo, Eura, Helsinki, Jyväskylä, Kotka, Paimio, Pori, Rovaniemi ja Seinäjoki. Varkaus allekirjoittaa perustamisasiakirjan myöhemmin helmikuussa 2017.

Aalto-kaupunkien verkostoon voi liittyä suomalainen tai ulkomaalainen kaupunki tai kunta, jonka alueella on vähintään yksi Alvar Aallon toteutunut merkittävä suunnittelukohde. Kaiken kaikkiaan Aalto-kaupunkeja löytyy nelisenkymmentä ympäri maailman.