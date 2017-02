Amomatic esitteli uusia asfalttikeksintöjä

|

Asfalttiasemia valmistava Amomatic järjesti Paimiossa tiistaina pihatapahtuman, jossa se teki uusinta asfalttiasemamallia tutuksi kotimaisille ja kansainvälisille yhteistyökumppaneilleen.

– Pihassa seisova asfalttiasema Amomatic CM on uusinta kehitysastetta. Se on ensimmäinen maailmassa, joka mahtuu rekisteröityihin merikontteihin, mahdollistaen sen laivakuljettamisen. Näin tuote pääsee vientiin kaukomarkkinoille, toimitusjohtaja Pasi Vuorinen kertoo.

Osin patentoitu tuotantolaitos pystyykin käsittelemään tunnissa noin 50–60 tonnia kierrätysasfalttia ja yksi asema mahtuu kuljetustilanteessa noin 16 rekkaan. Se on näin ollen helposti liikutettavaa ja vain vuorokaudessa koottava. Sen laskennallinen käyttöikä on 20 vuotta.

– Ulkomaalaisia asiakkaita saattaa tämä kiinnostaa. Se on jotain, mitä muut eivät ole keksineet, Pasi Vuorinen jatkaa.

Amomaticin tuotekehitys tähtää Vuorisen mukaan mahdollisimman pieneen ympäristön kuormitukseen. Näin ollen Amomatic paljasti toisen uusimman innovaationsa Amopepperin, joka mahdollistaa vanhan asfaltin kierrättämisen 60-prosenttisesti. Patentointivaiheessa oleva keksintö asfalttipelletistä kulkee nimellä pepper, sen turkinpippurikarkkia muistuttavan ulkonäön johdosta.

– Teknologiamme avulla kierrätysasfaltista tulee sellaista, että se vastaa neitseellistä asfalttia, eli tie kestää pidempään, Vuorinen kertoo.

Uusi joulun jälkeen julkistettu kierrätysajatus on jo herättänyt kiinnostusta ja Pasi Vuorinen näkeekin sillä olevan suuret mahdollisuudet markkinoilla.

Varsinaista Amopepper-laitosta ei vielä ole, mutta sellaisen odotetaan valmistuvan syksyksi. Laitosta voidaan käyttää rinnan Amomatic CM-aseman kanssa.

