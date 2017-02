Livia markkinoi itseään vähemmistölle

|

Peimarin koulutuskuntayhtymä on mukana varsinaissuomalaisten ammatillisten oppilaitosten Nuotta-hankkeessa, jonka tavoitteena on siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen. Helmikuun alussa alkanut hanke kestää tammikuun 2019 loppuun. Peimarin koulutuskuntayhtymän tavoitteena hankkeessa on tiedottaa Livian koulutustarjonnasta vähemmistöryhmille, esimerkiksi romaneille, ja maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille.