Miksi Paimion, Sauvon ja Kaarinan rikoksia ei selvitetä?

|

Poliisi pystyi nimeämään viime vuonna tekijän ainoastaan puolelle Paimion väkivaltarikoksista. Sauvon 44 omaisuusrikoksesta pystyttiin selvittämään vain neljä. Kaarinankaan selvitysprosenteissa ei ole kehumista.

Toisaalta koko valtakunnan tasolla ja kansainvälisesti vertailtuna Suomi voi ylpeillä poliisillaan. Vaikka meillä on Euroopan muihin maihin verrattuna todella vähän poliiseja (vuoden 2013 tietojen mukaan 1,5 poliisia tuhatta asukasta kohti), rikoksista saadaan selvitettyä sekä Suomessa että Varsinais-Suomessa peräti kaksi kolmasosaa. Ruotsissa on poliiseja 2,1 asukasta kohti, mutta Ylen mukaan rikoksista saatiin toissavuonna selvitettyä vain 14%.

Tilastot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään, ja Ruotsin rikosten selvitysprosentti oli poikkeuksellisen alhainen organisaatiomuutosten vuoksi. Pääjuonne on kuitenkin selvä: jotain Suomessa on onnistuttu tekemään huomattavasti paremmin kuin naapurissa.

Ihmetystä herättää, että jos Suomessa selvitetään näin hyvin rikoksia, miksi juuri Paimio, Sauvo ja Kaarina ovat jääneet hyvästä paitsi. Ovatko nämä kunnat lähtökohtaisesti poliisitutkimuksen prioriteettilistan häntäpäässä, kun isot saaliit keskittyvät suurempiin kaupunkeihin? Vai onko poliisi maantieteellisesti niin kaukana esimerkiksi Sauvosta, että tekijöitä on enää mahdotonta saada verekseltään kiinni?

Toisaalta rikosten määrä on näissä kunnissa kappalemääräisesti niin pientä, että muutaman vyyhdin selviäminen tai muutaman rikostehtailijan saaminen pois kentältä heilauttaa luvut uusiin suuntiin.

Useimpien kansalaisten omatunto ei anna tehdä tiettyjä rikoksia ja rikostyyppejä, missään tilanteessa. On kuitenkin olemassa lukuisia rikostyyppejä, joita suurin osa meistä tulisi tehneeksi, jos kiinnijäämisen riskiä ei olisi. Mitä enemmän rikoksia ympärillä tehdään, sitä matalammaksi muodostuu ihmisten kynnys tehdä rikos. Poliisin toiminnan toivoisi antavan selkeän viestin siitä, että rikos ei kannata – edes syrjäseuduilla.