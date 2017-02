Ovaalin muotoinen kerrostalo Kairankulman tilalle?

|

Kaavaluonnos Kairankulmasta eli Paimion liikennevaloristeyksen pohjoispuolisesta kulmauksesta on valmis, ja se asetettiin nähtäville.

Kulmaus aiotaan muuttaa liike- ja toimistotilojen korttelialueesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi, josta saa olla liiketilaa vain 20 % kerrosneliömetreistä.

Suunnittelualueesta on laadittu myös useita maankäyttöluonnoksia. Erikoisimmassa luonnoksessa tonteille on tulossa Alvar Aallon Paimion parantolan innoittamia, ovaalin muotoisia kerrostaloja. Lue lisää 10.2.2017 lehdestä