Paimion lukio ja Trumpin kohulauseen muunnos vetivät pisimmän korren penkkarilausekisassa

”We will build a great wall between Sauvo and Paimio and we will have Sauvo pay for it.” Tässä on Paras penkkarilause -kisan voittaja.

Tekstin takana ovat Paimion lukion opiskelijat, opintoryhmä 8.

Lause on muunneltu Yhdysvaltojen tuoreen presidentin Donald Trumpin vaalilupauksesta, jossa hän kertoi rakentavansa muurin Yhdysvaltojen ja Meksikon välille ja laittavansa Meksikon maksamaan sen.

Sauvo ja Paimio ovat naapurikuntia, ja monet sauvolaiset käyvät lukiota Paimiossa.

– Paikkakuntien välillä on on koko ajan pientä keskinäistä kettuilua. Ajattelimme, että Trump on ajankohtainen henkilö, ja että lauseella on huumoriarvoa, vaikka se muuten onkin aika traaginen, kuvailee Olivia Kaarlela.

Lause on hänen ja hänen ystävänsä Maria Hurskaisen käsialaa. Molemmat ovat paimiolaisia.

– Keksimme lauseen pari viikkoa sitten. Katsoimme Youtubesta tarkat sanat. Piirtämiseen ja pahvin tekemiseen osallistui sitten koko 20-henkinen opintoryhmämme, Olivia Kaarlela kertoo.

Paimiolaisten penkkaripahvi on iso, sillä se peitti kuorma-auton lavan reunuksen kokonaan.

Trump oli ehdottomasti tämän vuoden abien suosikki-innoittaja. Myös muilla Paimion lukion opintoryhmillä oli Trump-aiheisia lauseita.

– Me keksimme omamme ensin ja varasimme sen heti omaan käyttöön, nauraa Kaarlela.

Lause sai huomiota jo torstain penkkariajoissa Paimiossa, se nauratti ihmisiä. Kaarlelan mukaan ainakin yksi sauvolaisäiti kuvasi lauseen.

Nouseeko tämä peräti kevään kunnallisvaalien teemaksi?

– Heh-heh, en ota poliittisesti kantaa, naurahtaa Kaarlela.

Paimion abiturientit viihtyivät perjantaina abiristeilyllä.

Toiseksi kisassa tuli Elisenvaaran lukion lause ”Meidän äidit tekee parempia abeja kuin teidän äidit”. Kolmas oli Someron lukion kuva ja teksti ”dABIturientit”.

