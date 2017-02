Viikon kuvat: Hammaspesukoira, jääcurling ja todisteita henkimaailmasta

|

Viikon kuvissa on tällä kertaa paljon tekniikkaa: löytyy autotehdasta, asfalttitehdasta, lentokonetta ja aurinkovoimalla kulkevaa venettä. Lisämausteena on jopa välineitä kummitusten etsintään.

Kuvista löydät myös lapsia. He pesevät koiran hampaita, viskovat vanhoja silitysrautoja jään pinnalla ja nauttivat talven riemuista.

Viikon kuvat esittelee jälleen maakunnasta nousevia uusia ideoita ja menestyviä yrityksiä.

Orvokki on hammaspesukoira. Heinolalaisen hammashoitajan Marjo Suosalon bostoninterrieri on tottunut esiintyjä. Suosalo käy koiran kanssa kertomassa lapsille hampaiden pesun tärkeydestä, ja samalla lapset pääsevät pesemään Orvokin hampaita. Tällä viikolla Suosalo on vieraillut Somerolla. Somerolainen Emma Leivo sai hetken leikkiä hammaslääkäriä. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Puskurit rivissä. Katariina Hänti tarkastaa, että A-sarjan Mercedes-Benzien puskureissa on laatu kohdallaan. Uudenkaupungin tehdas on sylkäissyt linjoiltaan ulos noin 200 autoa päivässä. Torstaina linjoilta tuli ulos ensimmäinen GLC-katumaasturi. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

Todisteita henkimaailmasta. Turku GSI:n (Ghost Scene Investigation) jäsenet yrittävät kerätä todisteita henkimaailmasta ja samalla auttaa ihmisiä löytämään selitys selittymättömälle. Yliluonnollinen pyritään taltioimaan ääni- ja kuvanauhoille, jotka jaetaan sosiaalisessa mediassa. Turku GSI -ryhmän salkusta löytyy paljon tekniikkaa kaarinalaisen Rauhalinnan kartanossa. Kuva: Mikko Perttunen, Kaarina-Lehti.

Silitysraudat liukumaan. Silitysrauta liukuu pitkin järven jäätä. Työntää sivuun toisen jo jäällä olevan ja päätyy päätyyn asti. Täydellinen heitto, kun kyse on jääcurlingista. Jussi Vaajasaari kutsui sunnuntaina aiheesta kiinnostuneita mukaansa pelaamaan Laitilan Hepojärven jäälle. Vaajasaari kertoo kiertelevänsä huutokaupoissa sekä osto- ja myyntiliikkeissä, joissa rautoja voisi olla tarjolla. Kuva: Rauno Laine, Uudenkaupungin Sanomat.

Tämä maksaa 1,5 miljoonaa euroa. Paimiolainen Amomatic esitteli tiistaina uudenlaisen asfalttiaseman, jonka osat mahtuvat sellaisenaan merirahtikontteihin. Asema voidaan toimittaa kätevästi ja pystyttää päivässä. Kuvan asema maksaa yli 1,5 miljoonaa euroa. – Ensimmäinen tällainen asema on jo myyty Pohjois-Norjaan, yksi oli Saksassa messuilla ja tämä kolmas menee Ranskaan, Amomaticin toimitusjohtaja Pasi Vuorinen kertoo. Kuva: Ina Virtanen, Kunnallislehti.

Vanhat pyörähtelevät. Turun ammatti-instituutin toisen vuoden kaksoistutkinto-opiskelijat ottivat Turun VPK:n talon tanssilattian haltuun jo keskiviikkoiltana. Suurin osa vanhoista juhlii kuitenkin vasta perjantaina. Ensimmäisen harjoitussession jälkeen parketille istuivat jalkoja lepuuttamaan Veera Vesalainen (oik.), Ella Kallio, Jonna Raunio ja Eeva Ruokonen, joka nauttii ansaitusta pillimehusta. Kuva: Timo Jakonen, Turun Sanomat.

Veneestä tuli koti. Perniöläiset Jorma ja Kirsti Ponkala asuvat jo neljättä talvea veneessä. Jorma Ponkalan suunnittelema 15-metrinen Shalom laskettiin vesille kesällä 2013, minkä jälkeen pariskunta muutti veneeseen asumaan. Talvisin Shalom on ollut Mathildedalissa, kesäisin vene miehistöineen suuntaa merelle. Kulkuvoimansa Shalom saa aurinkoenergiasta, jota ottavat talteen sen katolla sijaitsevat aurinkopaneelit. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Avannosta nousi nuori mitalisti. Melliläläinen Aapo Huhti, 13, on harrastanut uintia vasta kolmisen vuotta, mutta mitalikaappiin on tullut jo mukavasti täytettä. Kultaa ja hopeaa ensimmäisistä SM-kisoista ja talviuintikisoista oli jättiyllätys. Kisat käytiin Savonlinnassa helmikuun alussa. Kuva: Kiti Salonen, Loimaan Lehti.

Evankeliumia lennättämässä. Kauppakeskus Linjuriin Saloon on tuotu lähetyslentäjien vanha työjuhta. Cessna 206 -lentokoneen kyydissä on kulkenut lähetystyöntekijöitä, avustustarvikkeita, kananpoikia ja lukematon määrä muita matkalaisia. Lähetyslentäjien kone palveli kaksi vuosikymmentä Afrikassa. Janne Ropponen istuu asentamassa korkeusperäsintä. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

Pörröpipopäät. Pienet karhunpojat aterialla eli Samuel ja Sandra Horsell nauttimassa grillimakkarasta Talvikki-tapahtumassa Uudessakaupungissa. Viime viikonlopun tapahtuman järjestivät LC Uusikaupunki / Männäinen. Makkaran lisäksi tapahtumassa oli muitakin huvituksia, mm. lokariauton kyytiä. Kuva: Asko Tanhuanpää, Uudenkaupungin Sanomat.

Liikuttui kyyneliin. Vuoden 2016 somerolaiseksi on nimetty Anita Hallapelto. Hän oli kisan ylivoimainen äänikuningatar. Muotiputiikki Helmen yrittäjä tunnetaan eritoten aurinkoisesta olemuksestaan ja iloisesta asiakaspalvelusta. Hänen tekemänsä hyväntekeväisyystyö on liikuttanut monia. Kuva: Sari Merilä, Somero-lehti.

Kaverin kanssa kaverikuvassa. Lions Club Aura/Sisun järjestämässä lastentapahtumassa Aurassa pääsi otattamaan viime lauantaina itsestään sydämellisiä kaverikuvia ystävänpäivän hengessä. Kolmevuotiaat Elli Virtanen ja Inkeri Nurmi pitivät kuvauksessa hauskaa. Kuva: Mikko Perttunen, Auranmaan Viikkolehti.

Lemmikki on tärkeä. Eila Saarinen, 8, on opettanut Minttu-koiralleen erilaisia temppuja. Mittelspitz palkitaan tempuista makupalalla. Lisäksi Eilan kotona on 15 undulattia ja 8 neitokakadua. Kuva: Päivi Sappinen, Uudenkaupungin Sanomat.

Talviunet seis. Pikku Myy näyttää pulkkailun mallia Muumipeikolle, Tuutikille ja talvisin näyttäytyvälle reippailija-Hemulille. Muumit viettävät Taikatalvea jälleen talvilomaviikolla. Taikatalvi Muumimaailmassa on auki jo kymmenettä kertaa. Kuva: Lennart Holmberg, Turun Sanomat.

Viikon kuvat

Julkaisemme perjantaisin verkkosivuillamme koosteen edeltävän viikon kiinnostavimmista kuvista.

Sarja tehdään yhteistyössä yhdeksän eri lehden kanssa: Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.

Viikon kuvat julkaistaan seuraavan kerran perjantaina 3.3.2017.