Werner matkaa syksyllä Abu Dhabin kisaan

Paimiolainen sähköasentaja Werner Sillanpää on mukana Suomen ammattimaajoukkueeseen kisaamassa MM-mitaleista Arabiemiraateissa. Hän voitti juuri joulukuussa WorldSkills 2016 EM-kisoissa pronssia. MM-kisat järjestetään Abu Dhabissa lokakuussa.

Suomea edustaa MM-kilpailussa 28 nuorta osaajaa, jotka kilpailevat 25 eri lajissa. Edustajat on valittu avoimilla karsintakilpailuilla.

Salon seudun ammattiopistosta pari vuotta sitten valmistunutta Sillanpäätä valmentaa Markku Leppänen Salon seudun ammattiopistosta.

Suomi on kilpaillut joka toinen vuosi järjestettävässä WorldSkillsissä vuodesta 1989 lähtien ja tuonut lähes joka kisoista kotiin sekä mitaleja että diplomeja.