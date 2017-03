Jokaiselle joku?

|

Nyt tiedetään keitä on viiden viikon päästä kuntavaaleissa ehdolla. Ehdokkaiden kokonaismäärä alueella pysyi edellisten vaalien tasalla, mutta se on monelta suunnalta myönnetty, että joukkojen kokoamisessa oli kova työ.

Se näissäkin vaaleissa on ratkaisevaa, että äänioikeutetut käyttävät äänensä. Kaikissa viime vaaleissa nähty laskeva äänestysinto on näissäkin vaaleissa se suurin demokratian haastaja. Ratkaisevaa on, onko listoille löytynyt ehdokkaita, jotka todella saavat kannattajansa liikkeelle. Erityisen tärkeää se on esimerkiksi Paimiossa, jossa kolme suurinta ryhmää on kovin tasapäisiä. Jos on oikein osunut ehdokkaan nimittäminen kohdilleen, se voi tuoda äänestyskoppeihin heitäkin, joita ei viime kerroilla ole siellä nähty.

71 % seudun päättäjistä on sitä mieltä, että paikalliset tiedotusvälineet käsittelevät kunnan asioita asiantuntevasti.

Kuntsarin toimitus on päättänyt, että näissä vaaleissa jokaisella ehdokkaalla pitää olla näkyvyyttä. Niinpä hautasimme ajatukset muutamien ehdokkaiden esillä olosta vaalipaneeleissa ja päätimme, että jalkaudutaan ulos. Sauvossa järjestettäville maalismarkkinoille 25.3. lähdemme jututtamaan ja haastamaan ehdokkaita, ja Paimiossa vaalitori järjestetään Kuntsarin toimituksen edustalla 1.4.

Idea on, että mahdollisimman moni ehdokas on aidosti kasvokkain kohtaamassa äänestäjiä. Tämä on face to face- toimintaa ilman mitään facebookkia.

Äänestäjät, haastakaa ehdokkaita vastaamaan teille tärkeisiin kysymyksiin. Voitte kysyä myös lehden avulla, ottamalla yhteyttä toimitukseen (toimitus@kunnallislehti.fi p. 02 5888651) ja kertomalla mitä haluaisitte ehdokkailta kysyä. Me kysymme lehden palstoilla ja tapahtumissa. Tässä meitä kannustaa Kunta-alan Kehittämissäätiön tuore tutkimus, joka kertoi vastikään miten varsinaissuomalaiset päättäjät ovat tyytyväisiä paikalliseen mediaan ja arvioivat, että paikallisen median paras piirre on se, ettei vaieta ja käsitellään asioita asiantuntevasti.

Kysyvä ei tieltä eksy, vaan löytää itselleen sopivan ehdokkaan. Tsemppiä ehdokkaille, tasapuolisesti.

Taina Tukia