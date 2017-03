Kalliorannassa tehdään taas talkoilla

|

Karunan Urheilijat paiskivat taas mittavasti töitä Kalliorannan eteen. Tanssilavan uudet kattotuolit on juuri nostettu paikoilleen. Alueen kunnostamista jatketaan nyt Kallioranta kuntoon -projektin puitteissa.

Leader-rahoitusta on saatu Varsin Hyvä -yhdistykseltä noin viisikymmentä tuhatta euroa, ja se kattaa puolet projektin kuluista. Loput kulut katetaan talkootöillä ja Karunan Urheilijoiden omasta kassasta. Tanssilavan katto ja lattia uusitaan, nuorisotalo maalataan, terassille rakennetaan sateensuojaksi markiisi ja ulkovarasto korjataan. Koko projektin on tarkoitus olla valmiina kesäkuussa 2019.

Projektin ensimmäinen osa, tanssilava, on saatava kuntoon juhannukseksi.

