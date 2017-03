Kehitys juhli kerhotalollaan

|

Piikkiön Kehityksen lämminhenkisessä ja mutkattomassa 95-vuotisjuhlassa seuran nykyinen ja aiempi aktiiviväki sai hetken nautti siitä, miten ja mihin on tultu. Samalla tietenkin edessä ovat tulevaisuuden haasteet ja seuratyön tärkein päämäärä, eli ihmisten liikuttamisen kannustaminen ja edistäminen.

Kehityksen juhlassa puheen pitänyt Työväen Urheiluliiton pääsihteeri Risto Korpela oli pikaisesti kutsuttu paikkaamaan liiton sairastunutta puheenjohtajaa. Hän korosti Kehityksen merkitystä yleisseurana ja yleisurheilun liikuttajana. Seuran yli 500 jäsenen määrä kertoo hänestä luotettavasti siitä, miten vahva toimija Kehitys paikallisesti on.

– Liikkumisen mahdollisuuksien luominen on perustyötä kansanterveyden eteen, hän painotti ja totesi, että tutkimusten mukaan liikunnan merkitys kansanterveydelle on laskennallisesti jopa 2,4 miljardia euroa.

– Se ongelma tässä matalan kynnyksen seuratyössä on, että toiminta ei nouse otsikoihin kuten huippu-urheilu. Miten se saataisiin näkymään myös avustuksissa?

