Kiinteistötiedot ajantasalle verotustietojen vuoksi

Paimiolaiset kiinteistönomistajat saavat tällä viikolla kirjeen, joka edellyttää pientä selvitystyötä omasta talosta. Paimiossa on käynnistetty kiinteistö- ja rakennustietojen eheyttämisprojekti, jossa korjataan viranomaisten kiinteistörekistereissä olleita virheitä.

– On tullut ilmi, että verottajalla ja Paimion kaupungilla on ollut puutteellisia ja keskenään ristiriitaisia tietoja, taustoittaa Paimion mittausteknikko Virpi Lindvall.

– Joistakin kiinteistöstä on merkitty rekistereihin liian vähän rakennuksia, toisten tiedoista löytyy olemattomia rakennuksia tai tiedot ovat muuten syystä tai toisesta väärin.

Tarkkoja tietoja tarvitaan tasapuolisen kiinteistöverotuksen vuoksi.