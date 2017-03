Kiljusen herrasväki pitää meteliä opistolla

|

Paimion kesäteatterin lapsi- ja nuorisoteatteri avaa teatterikauden vauhdikkaasti tuomalla Kiljusen herrasväki -näytelmän Varsinais-Suomen kansanopiston tiloihin 10. maaliskuuta alkaen kahdeksantoista esityksen verran. Näytelmässä on mukana kaksikymmentä näyttelijää ja ohjaajina toimivat itsekin nuorisoteatterin riveissä kasvaneet 18-vuotias Lassi Turve sekä 17-vuotias Milena Pietilä.

– Olin viime vuonna teatterin apuohjaajana. On hienoa, että saimme nyt mahdollisuuden päästä ohjaajiksi. Täällä on taitavia lapsia ja nuoria näyttelemässä ja Paimion kesäteatteri saa heistä vielä aikanaan tulevia näyttelijöitä, sillä moni kuudesluokkalainen jatkaa nuorisoteatteriin varmasti tämän jälkeen, Milena Pietilä kertoo.

Näytelmän maailma on säilytetty uskollisena alkuperäisteokselle.

– Kiljusen herrasväki on 60-luvulta peräisin. Siksi myös puvustus on sen näköinen. Käsikirjoitusta olemme kuitenkin muokanneet, Milena Pietilä kertoo.

Ohjaajakaksikko tuplasikin alkuperäiset kymmenen roolihahmoa kahteenkymmeneen. Kohtauksia lisättiin oman näkemyksen mukaan.

– Kirjoitin välillä kohtauksia näytelmään öisinkin, Lassi Turve kertoo.

Lapsi- ja nuorisoteatterin esitys pidetään ensimmäistä kertaa Varsinais-Suomen kansanopiston tiloissa Apilatien kiinteistön purkamisen takia. Uusi tila on kuitenkin luonut positiivista yhteistyötä opiston ja teatterin välille, sillä joukko opistolaisia vastaa muun muassa esityksen puvustuksesta ja maskeerauksesta.

Kiljusen herrasväkeä esitetään kahdeksan ilta- ja kymmenen päivänäytöksen verran. Päiväesitykset ovat erityisesti päiväkoti- ja koululaisryhmille.

