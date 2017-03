Luomuliitto esittää luomuruokapäivää julkisille

|

Luomuliiton kevätkokous haastaa kuntavaaliehdokkaat ottamaan asiakseen, että kunnan julkisissa ruokaloissa vähintään yksi päivä viikossa on luomuruokapäivä.

Kuntavaaleissa on Luomuliiton mukaan erinomainen mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista ruokaa Suomessa syödään ja tuotetaan, sillä julkisissa ruokapalveluissamme syödään päivittäin 2 miljoonaa ateriaa. Luomuliiton mukaan julkisissa hankinnoissa tulee painottaa ympäristön ja ilmastonmuutoksen kannalta kestäviä viljelymenetelmiä, ottaa huomioon tuotantoeläinten hyvinvointi ja tukea paikallista ja kotimaista luomuruoantuotantoa. Hankintalain uudistuksen vuoksi näitä näkökulmia on jatkossa yhä helpompi käyttää hankintakriteereinä.