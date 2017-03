Näistä ehdokkaista pääset valitsemaan omasi

|

Ennakkoarvioiden mukaan kunnallisvaaliehdokkaiden saaminen puolueiden listoille oli yleisesti ottaen nihkeämpää kuin neljä vuotta sitten. Tästä huolimatta ehdokaslistat Paimiossa, Sauvossa ja Kaarinassa täyttyivät niin, että ehdokkaiden kokonaismäärä on melko tarkkaan samaa luokkaa kuin edellisellä kerralla. Toki sitten puolueissa oli kovasti vaihtelua eri kunnissa.

Paimion 35-paikkaiseen valtuustoon on ehdolla kaikkiaan 112 nimeä. Sauvossa ehdokkaita 21 valtuustopaikkaan on 62 ja Kaarinassa 51 paikkaan 227 ehdokasta.

Ohessa listattuna kaikki ehdokkaat kunnittain

PAIMION EHDOKKAAT

SDP

Eläkeläinen Erkki Granö, pääluottamusmies, laitoshuoltaja Päivi Huhtala, lastenhoitaja Outi Kaarela, myyjä, kotiäiti Heidi Kallio, rengasasentaja Markus Kallio, agrologi Karoliina Kuisma, kehitysvammahoitaja Mervi Kuusela, yhteisöpedagogiopiskelija Pasi Laakso, eläkeläinen Seppo Laitinen, suuhygienisti, Tehyn luottamusmies Helena Lahti, konetekniikan yo, opiskelija Lasse Lahti, herastuomari, asiantuntija Tapani Lahti, FM, biologian- ja maantiedon opettaja Sari Murto, laitosmies Juha Mäkinen, oikeusnotaari, yrittäjä Teemu Nisu, sairaanhoitaja Sari Rannikko, opiskelija Tero Rannikko, suunnitteluavustaja Riitta-Kaarina Rantanen, VTM, vastaava asiantuntija Pasi Ristilä, eläkeläinen Salli Sahlström, varastonhoitaja Tapani Salo, lähettämötyöntekijä, taksinkuljettaja Pasi Suominen, opiskelija, myyjä Kristiina Tuunainen, laskujenkäsittelijä (eläk.) Timo Virta, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja Melina Virtanen, liikuntapaikanhoitaja Matti Väisänen.

KESKUSTA

Konttorinjohtaja (eläk.) Eira Alander, tullimies (eläk.) Reijo Hallisto, opettaja, FM Jarmo Havuaho, kaupunginarkkitehti Jarmo Heimo, yrittäjä Tuomas Hyssälä, yrittäjä Olli Ilmasti, maanviljelijä Harri Joukas, yrittäjä Heli Järvelä (sit.), sairaanhoitaja, sihteeri Kristina Karlsson, farmaseutti Anni Kivelä, eläinhoitaja Sirje Koppel, maanviljelijä Juha Kuopila, asiakkuuspäällikkö, KTM Sari Kuosmanen (sit.), maatalousyrittäjä Heikki Kuparinen, kirkkoherra Jouni Lehikoinen, maatilayrittäjä, agronomi Mikko Lindberg, myyntiedustaja Tanja Lujala, suurtalousesimies, henkilökohtainen avustaja Marja Mäenpää, elinkeinoasiamies, yritysneuvoja Markku Määttänen, opiskelija, KK Henna Pirhonen, ohjaaja Terhi Reponen, tekninen edustaja Jouni Seppä, yrittäjä Sami Sillanpää, eläkeläinen Kaarina Tammi, tekninen avustaja Kirsi Tikkanen, myyjä Satu Tuominen, maa- ja metsätalousyrittäjä Mika Tuomola, traktorinkuljettaja, yrittäjä Antti Uotila, kauppatieteiden yo Joona Uusitalo, yrittäjä VTM Johanna Vesamo (sit.).

KOKOOMUS

Rakennusinsinööri, tuotantoinsinööri Sanna-Maija Ansio, maanviljelijä Pekka Aro, opiskelija Santeri Autti, tekninen konsultti Rami Backman, maanmittausteknikko Rauno Berg, hammaslääkäri Jukka Hongisto, edustaja Timo Ilola, sosiaalikasvattaja, opettaja Marita Jätinvuori, diplomi-insinööri Markus Kaarlela, aluepäällikkö Jarkko Kallio, sairaanhoitaja, ensihoitaja Kati Lehtimäki, KTM Anne Linsuri, palvelupäällikkö Anette Löytynoja, yrittäjä, insinööri Timo Mäkelä, lähihoitaja Piia Rannikko, myyntijohtaja Janne Rantanen, yrittäjä Kristiina Reunanen, insinööri Jukka Salmela, toimitusjohtaja Anton Simolin, rikosseuraamusesimies, VTM Kristian Suominen, opiskelija, myyntiedustaja Eetu-Anttoni Tanninen, rehtori Heikki Turpeinen, suomen opettaja, FM Johanna Vairinen-Salmela, ohjaaja SPR Kimmo Valkonen, yrittäjä Markku Ylihonko.

VIHREÄT

Osastonhoitaja, TtM Sini Heino, toimittaja, taiteen maisteri Marika Mulari, kehityspäällikkö Minna Nuotio, eläkeläinen Seppo Päätalo, siviilipalvelusmies Jere Saaristo, osastonhoitaja, TtM Outi Tuominen.

KD

Kirjastonhoitaja Sini-Päivi Aho, terveydenhoitaja (eläk.) Eeva Heurlin, lähihoitaja Kimmo Jalonen, diakoni (eläk.) Jorma Kakkonen, opistoupseeri evp Mikko Kovanen, sosionomi Anne-Ly Palosaari, erikoismaalari Jouni Ylitalo.

VASEMMISTOLIITTO

Eläkeläinen Mauri Hellstén, eläkeläinen Seija Kaarilahti, suutari Anu Klemola, metallimies Mika Koskinen, yo-artesaani, BA (Hons) Fine Art Sara-Araminta Malli, teatteri-ilmaisunohjaaja Hanna Mäkinen, tuotannon esimies Tomi Nieminen, eläkeläinen Rauno Rautio, kunnallissihteeri, toimittaja Lauri Simola, eläkeläinen Tarja Tikka-Westerholm, kokki, FT Nanna Tuovinen, maalari, rap-muusikko Juha-Matti Verho, nuorisotyöntekijä Boke Virta.

PS

Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Martti Mäkinen, laatupäällikkö Matti Mäkelä, eläkeläinen Seppo Rekikoski, mv.teknikko, levyseppä Jari Seppälä, KM aineenopettaja Jarmo Toivonen.

SAUVON EHDOKKAAT

SDP

Sähköasentaja Jari Arffman, laattamies, muurari Kenneth Finnholm, eläkeläinen Jouko Högmander, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja Mari Kesälä, erä- ja luonto-opas, asioimistulkki Johanna Krawczyk Snäll, kirvesmies (eläk.) Matti Leinonen, perhehoitaja Hanna Mäkirinne, huoltomestari Jari Peri, sosionomi Eeva-Kaarina Sundberg.

KOKOOMUS

Musiikin lehtori, pianisti Jari Hakkarainen, peltiseppä, yrittäjä Jukka Itälä, sijoituspäällikkö, tradenomi Jaana Kaarilahti, opettaja Katri Knuutila, maatalousyrittäjä, sairaanhoitaja Mari Lehtikankare-Toivonen, maatalousyrittäjä Jari Mikkola, pedagoginen TVT-tukihenkilö Valtteri Mulari, yrittäjä Tuomo Nikander, maatalousyrittäjä Erkki Paaskunta, agrologi, maatalousyrittäjä Johan Söderholm, advisory director, KTM Timo Tuomenpuro, rakennusmestari, yrittäjä Ari Valvikko, merikapteeni Juha Vähä-Kurki, fysioterapeutti Tiina Yli-Halla.

VASEMMISTOLIITTO

Palveluneuvoja (eläk.) Pekka Kuosmanen, NC-koneistaja Pertti Niemelä, lastenkodinohjaaja Marko Pekkarinen, eläkeläinen Markku Uuttu.

KD

Koulutuspäällikkö Juhani Laulajainen, lehtori, insinööri Mika Rauhala.

VIHREÄT

Hotelli- ja ravintolaesimies, myyntineuvottelija Sari Hopponen, eläkeläinen Mirja Itälä, opettajaopiskelija, HuK Greta Rossi.

PS

Ylikonstaapeli Jarkko Ahonen, polttoaineenkuljettaja, toimistotyöntekijä Tatu Gratschev, tietotekniikan insinööri, kauppatiet. yo Juha Koski, musiikin maisteri, kanttori Silvia Koski, yrittäjä Petri Paasonen, sähkölaitosasentaja (eläk.) Keijo Reiman, yrittäjä Teemu Tsernov.

KESKUSTA

Maatalousyrittäjä Satu Alakylä, maatalousyrittäjä, arboristi Arto Alander, maanviljelijä Ismo Anttalainen, yrittäjä, opettaja Jaana Elo, maakuntaneuvos, VM Risto Ervelä, yrittäjä (eläk.) Pertti Huuhka, opiskelija Touko Kankaanranta, maatalousyrittäjä, urakoitsija Mauri Kanervo, yrittäjä, FM Susanna Katajainen, eläkeläinen Sinikka Kavander, kansanedustaja, varatuomari Esko Kiviranta, yrittäjä, FM Perttu Laaksonen, hallintovirkamies, KTM Maarit Laurila, talousasiantuntija, KTM Eliisa Miller-Jukka, tietoliikennetyöteknikko, (eläk.) Teuvo Möttö, maanviljelijä Janne Riski, tietoliikenneteknikko, maanviljelijä Markku Saarinen, VM Satu Simelius, maatalousyrittäjä Riikka Tammisto, tietojärjestelmäasiantuntija Sami Virta, toimitusjohtaja, yrittäjä Harri Vuorinen, tohtorikoulutettava, eMBA Milla Wirén.

KAARINAN EHDOKKAAT

Kokoomus

Lakimies (OTK) Mikko Aaltonen, tarkastuspäällikkö Rami Aaltonen, yrittäjä Tino Aaltonen, lehtori (KM) Petri Ahokas, opiskelija (kasv. kand.) Sari Ahola, urasuunnittelija Riikka Alakiikonen, yrittäjä Matti Alander, opettaja Oskari Arell, yrittäjä Juha Haltia, yrittäjä ja työpsykologi Nina Hamburg, talousjohtaja (merkonomi) Jukka Haroma, hallintotieteiden tohtori Jukka Helttula, Service Manager (Finance Services) Laura Hilakari, rovasti Hannu Hurme, kirjastonhoitaja Sirpa Hyppönen, yrittäjä Jukka Javanainen, toimitusjohtaja Petri Kannisto, opiskelija Aatu Kavalto, yksikön päällikkö Vesa-Pekka Keskilä, yrittäjä Kalervo Korvensyrjä, maatalousyrittäjä (MMK) Jaakko Koski, luokanopettaja (FM) Ville Kouki, kenttätuotepäällikkö ja sairaanhoitaja Tomi Kulmala, liikunnanohjaaja ja yhteisöpedagogiopiskelija Minna Kuusisto, tietohallintopäällikkö Tero Kuusisto, luokanopettaja Johanna Laitinen, yrittäjä (KTM) Laura Langh-Lagerlöf, psykologi ja seniorikonsultti Antti Lavanti, yrittäjä (ekonomi) Päivi Lehtovaara, toimitusjohtaja (KTM) Anne Lindqvist, luokanopettaja (KM) Pasi Lintulahti, myyjä (oikeustradenomi) Mika Loukonen, peruskoulun opettaja Risto Luomala, tuottavuuden ja kehittämisen asiantuntija (VTM) Petra Merivuori-Marisa, kiinteistönvälittäjä ja yrittäjä Ulla-Maija Mynt, opiskelija Atte Mäki, herastuomari eläk. Paula Mäkinen, opistoupseeri (evp) Paavo Nevalainen, opiskelija Petra Nieminen, suunnitteluinsinööri (eläk.) Riitta Nissilä, yrittäjä Jarmo Närvä, järjestelmäasiantuntija Niko Pentti, kapteeni (upseeri) Christian Perheentupa, paloesimies ja yrittäjä Toni Pyökäri, suunnittelija (VTM) Malla Rannikko-Laine, kehittämispäällikkö Juhani Rantanen, opiskelija Marko Ruohonen, kansainvälisen kaupan asiantuntija (FM) Heidi Saario, katuinsinööri Jarkko Salminen, rehtori (eläk.,terveystieteiden lisensiaatti) Marja-Helena Salmio, kardiologi Tiina Salo, päiväkodinjohtaja Teija-Rita Sarén, hallintopäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari, aineenopettaja (FM) Hanna Sirkiä, kaupan alan opiskelija Pentti Sokajärvi, sairaanhoitaja ja asumispalveluyksikön johtaja Minna Survonen, IT-konsultti (KTM) Olli-Pekka Sysinoro, yhteisöpedagogi ja terveysliikunnan kehittäjä Tino-Tapani Tanttu, yrittäjä (eläk.) Keijo Tapper, rakennusinsinööri Matti Uimonen, hankepäällikkö (FM) Marjo Uotila, rovasti Pirjo Vahtola, yrittäjä (KTM) Marja Vaiste, yrittäjä (DI) Sanna Vauranoja, erityisopettaja (HuK) Elsa Veira, sairaanhoitaja (eläk.), Eeva Vikström, yrittäjä ja insinööri Mika Wahlsten, insinööri Janne Ylä-Poikelus, opiskelija Niko Ylä-Poikelus.

SDP

Erityisopettaja Anitta Aaltonen, sairaanhoitaja (TtM) Niina Alho, opiskelija Omar Eliassi, yrittäjä ja rautakauppias Arto Elo, opiskelija ja tarjoilija Milla Granlund, sosiaaliohjaaja Irja Gustafsson, kiinteistönhoitaja Hemmo Helander, yrittäjä Hellu Isomäki, nuorisotoimenjohtaja (eläk.) Jarkko Järvinen, nuoriso-ohjaaja Jere Järvinen, toimitsija (eläk.) Jarmo Järviö, automyyjä Pekka Kaukonen, LVI-asentaja ja vaihetyöntekijä Susanna Kiukainen, konduktööri (eläk.) Esko Koivisto, yrittäjä Henrik Kosonen, ostopäällikkö Mira Laaksonen, yrittäjä (eläk.) Pentti Laaksonen, talousjohtaja (VTM) Risto Laalo, asiantuntija (sosionomi) Esko Lehtisalo, perushoitaja Riitta-Liisa Lehtonen, markkinointivastaava (KTK) Tiina Lehtonen, eläkeläinen Markku Loponen, rakennusinsinööri ja yrittäjä Tapani Mellanen, varaosamyyjä ja yhteisöpedagogiopiskelija Antti Mäki, pääluottamusmies ja eläkeläinen Marjatta Nenonen, vastaava kenttämestari Kari Nikkonen, maalari Katariina Närvä, laitosmies (eläk.) Kauko Pihlava, maalausalan lehtori Juuso Ranne, terveydenhoitaja Mira Reponen, lehtori (VTM) Pirjo-Riitta Ruohonen, lakimies Simo Saarikko, johtamisen tohtori (VTM) Jukka Sirén, eläkeläinen Heikki Suominen, myyjä (eläk.) Marja Vaitinen, katsastusmies Tuomo Vikstedt, lähihoitaja Marjukka Viljanen, sosiaalityöntekijä Marja-Leena Virkki, juontaja ja käsikirjoittaja Timo Virkkula, kaivinkoneen kuljettaja Jouni Vuori, isännöitsijä ja varatoimitusjohtaja Mikko Vuori, diplomi-insinööri Markus Heinonen.

Vihreät

Sosiaalityöntekijä ja yliopisto-opettaja Assi Ailoranta, luokanopettaja ja työnohjaaja Terttu Eriksson, insinööriopiskelija Eeva-Maria Haapamäki, muotoilija ja yrittäjä Laura Hannula, insinööri Tina Heikkilä, puuseppä ja kotiäiti Eeva Hummelholm, omais- ja perhehoitaja Mirta Iljin, ympäristönhoitaja Timo Kirjonen, sairaalafyysikko (FT) Aaro Kiuru, markkinointisuunnittelija ja toimitusjohtaja Tomi Kurkilahti, toimitusjohtaja ja yrittäjä Jukka Lampikoski, tutkija Kirsi Lehto, IT-päällikkö (FT) Jari Lehtonen, palvelujohtaja (ekonomi) Jani Leino, kirjastonhoitaja ja toiminnanjohtaja Liinaleena Leiwo, asiakaspalvelupäällikkö (KTM) Beatriz Mahkonen, energiatekniikan insinööriopiskelija Taisto Oksanen, fyysikko Niko Porjo, biologi (FT) Kalle Rainio, evoluutiobiologian dosentti Markus Rantala, rehtori Hannu Rautanen, lehtori ja pääluottamusmies Jarkko Saarinen, liiketoimintajohtaja (FM) Mari Saario, sosionomi Tiia Sipola, erikoissairaanhoitaja (eläk.) Anneli Suutari, sosiaalityöntekijä Anna Tonttila, kirjanpitäjä Saila Tuokko, nuorisotyön opiskelija Minna Tuomarmäki, osastoapulainen Päivi Uotila, järjestelmäasiantuntija ja muusikko Anton Vaaranmaa, mielenterveys- ja perhetyöntekijä Sofia Virta, erikoissuunnittelija (KT) Minna Vuorio-Lehti, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Outi Wegelius.

PS

Poliisikonstaapeli (eläk.) Pertti Alakylä, palotarkastaja ja työsuojeluvaltuutettu Janne Aso, tukihenkilö (eläk.) Antti Brusi, ikäihmisten viriketoiminnanohjaaja (eläk.), Diana Elo, yrittäjä Veikko Eskelinen, tietokoneasentaja Jari Helispuro, lähihoitaja ja datanomi Kristiina Holmberg, kotiäiti ja omaishoitaja Johanna Huhtala, tarkastusapulainen ja koti-isä Hans Huttunen, suntio Marja-Liisa Kujanpää, esimies Elvis Kulovac, sairaankuljettaja ja sairaanhoitaja-opiskelija Tuomo Kääriäinen, opiskelija Lauri Laakso, peltiseppä Pasi Laihinen, lähihoitaja Riikka Laivila, hitsaaja (eläk.) Lauri Lempiäinen, yhteyspäällikkö Tommi Leppänen, logistiikan opiskelija ja taksinkuljettaja Heidi Nikula, insinööri Atte Pulli, konekorjausmies Vesa Puranen, toimistosihteeri (tradenomi) Salla Tikkanen, sähkömies Matti Toivonen, autonkuljettaja Veli-Matti Virtanen, toimitusjohtaja ja yrittäjä Aki Vänskä, linja-autonkuljettaja Kari Yrjänäinen.

Vasemmistoliitto

Opiskelija Petri Asklöf, varastoapulainen Kaj Fredriksson, lähihoitaja Päivi Föhr, sihteeri ja myyntiedustaja Maarit Gawish, opiskelija Toni Hongisto, opiskelija Emma Hotakainen, toimitusjohtaja Pentti Kallio, sosionomi Katri Kapanen, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Matti Kapanen, tanssitaiteilija Riikka Kosola, myyjä Annina Laaksonen, sähköasentaja Tuomo Laine, eläkeläinen Tapio Manninen, työkalun valmistaja (eläk.) Mauno Niemiaho, tulkki Semus Ntawuhiganayo, kotouttamisohjaaja ja graafinen suunnittelija Tom Pesch, apuohjaaja Liisa Silvander, kotiäiti ja kosmetologi Niina Tamminen, laitoshuoltaja Elina Yläoja.

KD

Yleislääketieteen erikoislääkäri Markku Ilus, elektroniikka-asentaja (restonomi) Murat Inhanli, sairaanhoitaja Eija Koho, putkiasentaja Veijo Lehtonen, kielenkääntäjä ja seurakuntatyöntekijä Tuomas Levänen, kanttori (eläk.) Kaarina Peltonen, vastaanottoavustaja (eläk.) Liisa Roine, rovasti (HuK) Ismo Seivästö, kääntäjäyrittäjä Jaana Shelby, luokanopettaja (KM) Toni Toivonen, terveystarkastaja Jari Tulonen, eläkeläinen Sirpa Viherkoski.

Keskusta

Yksilövalmentaja ja sosiaaliohjaaja Mirja Airio, rikoskomisario (HTM) Raimo Erkkilä, yrittäjä (FM) Katja Filatoff, IT-tukihenkilö Marko Heimonen, toimitusjohtaja ja alueasiamies Kimmo Hollmén (sit.), projektipäällikkö (Ktk) Ulla Hörkkö, yrittäjä Mikko Keskikastari, maanviljelijä (eläk.) Juhani Korvensyrjä, erityisopettaja Birgitta Lange, emäntä Aila Lenkkeri, musiikinopettaja Markus Ollila, rakennustarkastaja Tapani Raittila, KM Marjatta Rantala, yliopistotutkija ja dosentti Aimo Sillanpää, geomembraaniasentaja Marko Sysinoro, lastenhoitaja Marika Torvinen, sairaanhoitaja Tiina Tuomarila, yritysasiantuntija Juha Tuominen, psykoterapeutti (eläk.) Leena Tuominen, maanviljelijä ja yrittäjä Sanna Tähkämaa, työterveyshoitaja ja työsuojeluvaltuutettu Pauliina Välivaara (sit.).

RKP

Barnhemschef (socionom) Åsa Gustafsson, klasslärare (ped.mag.) Charlotta Häggblom, barnledare Jånna Koivunen, maskinmontör (pens.) Kaj Lindström, docent (med.o.kir.dr) Mårten Kvist, övermaskinmästare Björn Eklund.