Nytkö se monitoimihalli?

Paikallinen julkinen keskustelu on nyt todella vauhdikasta ja luovaa, ettenkö sanoisi että välillä suorastaan hurmoksellista. Viikonvaihteessa joku lohkaisikin, että kyllä paimiolaisten kelpaa, kun nyt on niin paljon kaikenlaista hienoa luvassa ja välillä tuntuu että ihan nurkan takana. Iskun talo heräsi ihan muutamassa päivässä henkiin yhden kuntavaaliehdokkaan käsissä ja toisaalla joku toinen ehdokas on tiettävästi suunnitellut jo valmiiksi monitoimihallin Paimioon. Vieläpä yksityisin varoin.

Viikonlopulla paimiolaistaustainen salibandyseura Paimion Ruoska voitti kakkosdivisioonan länsilohkon mestaruuden. Sen myötä pelit jatkuvat ensi viikonloppuna, sillä joukkue pääsee karsimaan nyt 1. divisioonaan. Saavutus on ison onnittelun arvoinen ja kertoo siitä, miten hienoa työtä seurassa on tehty viime vuosina.

Salibandyvinkkelistä katsoen siellä voittajajoukkueessa pelaa muutama sellainen pelaaja, joka aloitti tiensä ihan täällä Paimiossa. Laji oli vielä joitakin vuosia sitten hyvin vahva Paimiossa. Sitten toiminta hiipui hallitilojen puutteeseen, kun seura ei voinut ottaa silloin käyttämäänsä hallia omalle kontolleen.

Suuri juniorien joukko jäi tuolloin ilman kotihallia ja ilman paikallisia harjoitteluolosuhteita. Vain sitkeimmät jaksoivat kulkea treeneihin kauemmaksi. Monitoimihallin puolesta puhuttiin ja siitä väännettiin paljon, mutta niin vain kävi, että hanke jäi ankean talouden alle. Pelipaikkojen puute hyydytti lajin, jossa parhaimmillaan oli yli 250 paikallista rekisteröitynyttä harrastajaa.

Monitoimihallihanke sytyttääkin siis vuorenvarmasti kuulolle salibandyseura Ruoskan aktiivit, mutta varmasti monet muutkin. Onhan täällä laveasti muitakin sisälajien harrastajia tanssijoista taistelulajeihin. Ja kulttuurin sarallakin tarpeita pystytään listaamaan pitkästi.

Näkymät ovat toki seudullisesti ja taloudellisessa mielessä valoisampia. Ja tehtiinhän Sauvossa Peimari-Areena, vaikka moni epäili ja nyt siellä tehdään katsomoa Hakkisbaanalle… Tekijöitä tuntuu riittävän.

Monitoimihalli on meille paimiolaisille aidosti vakava asia, joten toivotaan, että sen tiimoilta annettuja ”vaalilupauksia” myös lunastetaan. Siinä tulisi monista haaveista totta.