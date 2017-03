Paimiossa ennätysjoukko ekaluokkalaisia

|

Ensi syksynä peruskoulun aloittaa Paimiossa poikkeuksellisen suuri ikäluokka, yhteensä 160 ensiluokkalaista. Lisäksi peruskoulun aloittavien joukossa on paljon erityisen tuen piirissä olevia lapsia. Koulutuslautakunta pohtii tilakapasiteettia ja oppilaiden sijoittelua tänään tiistaina.

Oppilaalle osoitettavaan kouluun vaikuttaa moni seikka, esimerkiksi maantieteellinen alue, oppilaiden mahdollisimman tasapuolinen kohtelu ja pedagoginen tarkoituksenmukaisuus. Koulutuslautakunta on jo aiemmin linjannut, että sisaruus ei ole riittävä peruste päästä juuri tiettyyn kouluun, ja myös Aluehallintovirasto on hyväksynyt tämän linjauksen.