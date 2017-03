Paimiossa nuorin ehdokas 18, vanhin 79 vuotta

|

Paimion kunnallisvaaleissa äänestäjät voivat valita 112 ehdokkaasta. Suurimmalla, eli kolmenkymmenen ehdokkaan listalla on liikkeellä Keskusta, mutta lähellä perässä tulevat SDP ja Kokoomus. Vasemmistoliiton ehdokaslistalla on 13 nimeä, Kristillisdemokraatit, Vihreät ja Perussuomalaiset ovat liikkeelle selvästi pienemmillä listoilla.

Ehdokasjoukossa naiset ovat selkeästi vähemmistössä, heitä on listoilla 47. Perussuomalaisten listalla ei ole ainuttakaan naista, kun taas Vihreillä enemmistö on naisia. Vasemmisto, Keskusta, Kristilliset ja SDP ovat varsin tasapäisiä, vaikka miehet ehdokasenemmistössä ovatkin. Kokoomuksella vain kolmannes on naisia.

Ikäselvitys paljastaa, että nuorin kuntavaaliehdokas Paimiossa on Kokoomuksen 18-vuotias Santeri Autti ja vanhin demareiden Salli Sahlström, 79 vuotta. 70- vuotta tai yli sarakkeeseen kirjautuisi näiden kuntavaalien ehdokkaista seitsemän, näistä kolme on demareilla. Keskustalla ja Vasemmistoliitolla ei ole listalla yhtään yli 70-vuotiasta.

”Pyöreitään” tänä vuonna juhlii pikaisen laskennan perusteella ainakin kuusi 60-vuotiasta ja viisi 50-vuotiasta. Nelikymppisiäkin viettää ainakin kolme. Kun tutkii ikäjakaumaa, näyttää siltä, että noin puolet kaikista ehdokkaista sijoittuu ikähaitarissa 40-60 ikävuoden väliin.

Eläkeläisiä ehdokasjoukossa on viitisentoista, opiskelijoita kymmenkunta. Yrittäjiin voinee lukea lähemmäs parikymmentä ehdokasta, kun mukaan laskee maatalousyrittäjät.

Korkein keski-ikä on Perussuomalaisten pienellä ehdokasryhmällä, ja alhaisin on toisella pienlistalla eli Vihreissä. Suurimpien listojen ehdokkaiden keski-ikä ei paljon heittele: Vasemmisto 48, Keskusta 47, Kokoomus 45 ja SDP 50.

Kuntsarin vaalitori aukeaa lauantaina, aprillipäivänä klo 10, toimiston piha-alueella, Vistantie 19.